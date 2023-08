La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Consumo hace un llamamiento a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía durante el mes de agosto. Aunque hasta el momento el abastecimiento de sangre a todos los centros hospitalarios está garantizado, desde la Consejería de Salud apelan a la solidaridad de los andaluces para mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos y evitar los llamamientos urgentes por escasez.

En estos momentos, se necesita sangre de todos los grupos, “sin excepción”, según expresan en un comunicado la Consejería de Salud. En este mismo, explican que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda. Cabe destacar, que toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Las donaciones de sangre y plasma se obtendrán en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño, así como en desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán los municipios y pedanías de las ocho provincias. Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado ‘Donar Sangre’.

Desde la Consejería de Salud han querido recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no ha cesado durante el periodo estival y que, por lo tanto, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante estas fechas.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

Los profesionales subrayan que la donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado, y recuerdan que los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.