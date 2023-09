El Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga seguirá adelante con la actualización de las tarifas de Emasa, que a partir de la próxima primavera supondrá una subida en el recibo del agua de 6 euros al mes.

Durante el pleno de septiembre, el equipo de Gobierno ha votado en contra de dos mociones de PSOE y Con Málaga en las que se pedía dar marcha atrás a lo que ya denominan como "tarifazo" del agua y buscar otras alternativas para garantizar la solvencia de la Empresa Municipal de Agua -según la edil de Sostenibilidad Medioambiental, cerró el año pasado con casi cuatro millones de euros de pérdidas- así como para ejecutar inversiones en infraestructuras.

Precisamente los números rojos de Emasa y el plan de inversiones que maneja el consistorio, cifrado en 100 millones de euros, son los argumentos con los que los populares justifican esta subida, ligado también al incremento de los costes energéticos. Por tanto, la subida media del 42% parte de un incremento en la tarifa doméstica media de un 35% junto con la incorporación de un canon que irá incrementándose progresivamente hasta 2028 y que se mantendrá hasta 2043.

El Partido Socialista critica que "no han dado ni un solo documento" que explique cómo va a afectar en cada hogar esta actualización y ha acusado de falta de transparencia al Partido Popular por no haber informado a los grupos políticos de la medida.

"En estos primeros 100 días usted se ha quitado la careta [al alcalde] y este ayuntamiento está en quiebra técnica, van a subir todos los impuestos. Además de que nos suban el agua, lo que sí sube y sube son los cargos de confianza para mantener a un equipo de Gobierno amparado en la falacia, la fanfarria, la mentira y en esa forma de freirnos a impuestos", ha denunciado el portavoz socialista, Daniel Pérez, que ha recriminado a De la Torre que ha cometido "fraude electoral" por anunciar la subida después de las elecciones municipales.

También se ha dirigido directamente al alcalde el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia, reiterando que la subida es una "auténtica barbaridad" porque duplica la subida del IPC agregado desde 2016 -las tarifas no se actualizan desde entonces- y que su comunicación a los grupos de la oposición ha sido una "chapuza".

"¿Le parece bien que nos enteremos por la prensa de un aumento del 42% de algo tan básico como el agua, que no se convoque al Consejo de Administración de la empresa, que no se nos dé ni un solo informe? ¿Esos son los estándares democráticos que a usted le gusta presumir en el funcionamiento de un ayuntamiento?", ha insistido Sguiglia, que sostiene que la subida responde a una "gestión negligente" dentro de Emasa.

Por su parte, Vox se ha abstenido en ambas mociones aunque considera que esta actualización de la tarifa debería congelarse hasta que el consistorio aporte un "estudio detallado" que "justifique no solo que se han de subir las tasas sino en qué proporción han de subir", ha señalado la edil Yolanda Gómez.

Medida justificada

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha salido al paso de las críticas y ha censurado la actitud "beligerante, de crispación, división, teatrificación" de la oposición: "Desde luego les anticipo que no voy a entrar".

"En junio del 2022 se decían que no se iban a subir [las tarifas] porque llevábamos una moción en la que lanzábamos un SOS a nuestro Gobierno para que nos ayudara porque los costes energéticos habían subido 121% y estábamos aguantando esta situación para no repercutirlo en la tarifa", se ha defendido la edil, que sostiene que los costes energéticos superan los ocho millones de euros. "No es legal que una empresa dé pérdidas"

En cuanto a las acusaciones de falta de información, Gómez ha recriminado que los grupos políticos se levantaron en mitad de la reunión que mantuvieron recientemente sobre este asunto. "No querían pedir la información a la que estábamos totalmente abiertos", ha señalado, al tiempo que ha hecho referencia al hecho de que no haya aún un expediente montado ni se haya convocado al consejo. "Los expedientes se están preparando porque es un proceso que se tiene que preparar y lo que no queríamos es convocar al consejo y de un día para otro exponer esto".

Por otro lado, la popular ha "desmentido" los cálculos que el PSOE compartía esta semana con los que aseguraba que la factura del agua podría subir hasta un 107% en viviendas con un solo miembro y un consumo de 1,5 metros cúbicos por persona.

"El sistema de bloques se mantiene. Aquellos que tengan el consumo responsable van a seguir teniendo la factura menor y se penaliza a aquellos que consuman irresponsablemente y despilfarren ese recuerso tan limitado", ha señalado la edil. "Quiero pensar que ha sido por error y equivocación y no ha sido malintencionado para dar una desinformación. Pero tenemos las puertas abiertas., ese 107% no sé de dónde sale y me gustaría que me lo dijera".

Ambas mociones han sido rechazadas con los 17 votos en contra del PP, 12 a favor de PSOE y Con Málaga y las dos abstenciones de Vox. Tanto PSOE como Con Málaga ya anunciaron que si el PP no frenaba esta medida, convocarán un pleno extraordinario para "pedir explicaciones" al alcalde.