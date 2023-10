La pasada semana, se cumplió una de esas efemérides recurrentes ante las que se detiene la clase política y se pone a hacer balance. Ya han transcurrido los primeros cien días tras la constitución, el pasado 17 de junio, de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales. De un 28M al que se le siguen atribuyendo muchas de las consecuencias y movimientos que se han producido a nivel local, después incluso de los posteriores comicios generales de julio.

Cambios en el PP

El partido que ató más alcaldías al llegar a las 47, el PP, ha sido el primero que ha empezado a hablar en firme de cambios de alcalde. Sucedió tras la investidura como presidente de la Mancomunidad de la Axarquía de Jorge Martín, regidor de Canillas de Albaida desde 2011. Martín deja la alcaldía para centrarse en su nuevo cometido. Y con este paso, da ejemplo en relación a la limitación de cargos que está haciendo efectiva el PP. Se trata, incluso, de una medida que podría afectarle tanto al alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado, como al regidor de Nerja y senador, José Alberto Armijo. El PP tampoco ha permanecido ajeno a los cambios en las principales plazas en las que no tuvo los resultados deseados. En Mijas, Ángel Nozal dio un paso al lado y la portavocía municipal pasó al número 5 de la lista, Daniel Gómez Teruel, quien estará secundado por quien iba de 2, Lourdes Burgos. También tendrán protagonismo Mario Bravo yAna Mata. Esta última, irrumpió en el número 6 y, a la vez que hace de portavoz en la Diputación Provincial, está llamada a ascender en el plano local. El otro gran cambio no fue otro que el ‘rescate’ como vicepresidenta tercera de la Diputación de la exalcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, que no revalidó la mayoría absoluta y fue ‘víctima’ de un pacto tripartito a su izquierda.

Ajustes socialistas

Tras sus resultados en las elecciones del 28M, el PSOE ha tenido que hacer remiendos en sus grupos de las principales ciudades. Algunas de estas consecuencias se vieron justo después de los comicios. EnVélez, el exalcalde Antonio Moreno Ferrer cedió el acta tras el descalabro y su liderazgo le fue entregado al número 3 de la lista, Víctor González, quien goza de la confianza del dirigente provincial del partido. De unDaniPérez que en el Ayuntamiento de Málaga asistió a la renuncia de la que había sido su fichaje estrella, la periodista Inmaculada Jabato. En Marbella, Pepe Bernal renunció a la portavocía municipal y lo sustituyó la número 6 de la candidatura, Isabel Pérez, que además ha sido elegida diputada nacional. Y en Antequera, el antecesor de Dani Pérez en la dirección provincial del partido, José Luis Ruiz Espejo, asumió la portavocía municipal tras ir en el tercer puesto y se sitúa como futurible candidato, algo que ya irrumpió en la rumorología tras su salto a la política municipal.

Todo esto fue al principio y, posteriormente, se ha tenido que esperar a que pasaran las elecciones generales para asistir a otras consecuencias políticas. Por ejemplo, a Bernal se le ha ‘restituido’ como secretario general en la agrupación de Marbella. EnFuengirola, un nutrido grupo de militantes firmó una moción de censura contra la secretaria general que fracasó como ‘alcaldable’, Carmen Segura, quien se negó a someter a votación ese órdago. Y en Torremolinos, ha dimitido en la ejecutiva de la agrupación la que fuera candidata a la alcaldía, Maribel Tocón, que expresó sus «discrepancias» con el secretario general, Antonio Navarro, y continúa como portavoz municipal.

Vuelco en las mancomunidades

Estas últimas semanas, ha terminado de plasmarse el cómodo dominio de las instituciones supramunicipales que ha obtenido el PP, como recompensa de su holgado triunfo electoral en esta provincia el 28M. Además de haber recuperado la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Málaga, los populares han consumado un vuelco absoluto en las mancomunidades. El ejemplo de este dominio encuentra su dato más revelador en el hecho de que el PSOE ya no preside ninguno de los tres entes, después de haber estado al frente de dos de ellos en la anterior legislatura. Además, el PP ha prescindido de la colaboración de los socialistas para sus nuevos gobiernos y ha descartado la fórmula anterior de las ‘grandes coaliciones’ o cualquier atisbo de gobierno de concentración.En la Costa delSol Occidental, el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, tampoco ha duplicado cargos estelares y su lugar en la presidencia ha sido ocupado por el concejal marbellí Manuel Cardeña. En la Axarquía, el ‘popular’ Jorge Martín estará al frente de un ‘cuatripartito’ en el que el partido de centro-derecha le ha abierto la puerta a Por Mi Pueblo, los independientes de Torre del Mar y Andalucía X Sí. La última mancomunidad en constituirse ha sido la de Sierra de las Nieves, en cuya sede de Tolox se asistió el pasado martes a un desenlace ‘antinatura’ en lo ideológico y extraño en lo aritmético. Izquierda Unida ha accedido a la presidencia, a pesar de que sólo cuenta con tres de los 16 representantes de la institución.

Lo curioso fue que el empate a seis vocales entre el PSOE y el PP lo desequilibraron los votos de los populares a favor de la candidatura del alcalde de IU en Istán, José Miguel Marín. A partir de ahora, Marín será el único alcalde malagueño que también esté al frente de una mancomunidad, ya que Martín dejará de serlo y Cardeña es concejal. En la anterior legislatura, los regidores de Benahavís, La Viñuela y Alozaina habían sido los presidentes de las tres mancomunidades. El regidor socialista de Alozaina Antonio Pérez había estado al frente del ente de Sierra de las Nieves estos últimos once años. Precisamente, Pérez gobierna en su municipio con el apoyo de IU que los socialistas no han logrado atar en la mancomunidad de la comarca del nuevo Parque Nacional.