Inquietud por el Centro Principia: «Esperamos que las instituciones muestren compromiso»

El Centro Principia, el museo de la ciencia malagueño desde hace casi 25 años, acoge al año una media de 25.000 visitas.

La gran mayoría de esos visitantes son alumnas y alumnos de todos los colegios e institutos que a lo largo del curso escolar eligen este centro, ubicado junto al IES Rosaleda, para enseñar a los jóvenes estudiantes las posibilidades que brinda la ciencia en todas sus ramas, por ejemplo, la astronomía,la física o las matemáticas.

Quizás para algunos una excursión al Principia pudo quedar en el recuerdo de una mañana divertida, llena de experimentos en la «Sala Faraday», pero para otros pudo ser el comienzo de una inquietud científica que desembocase en una carrera profesional o académica apasionante.

Uno de los ejemplos más claros es el del astrofísico Pablo Arrabal Haro, nacido en El Palo, que trabaja junto con la NASA en el proyecto del telescopio James Webb,que se lanzó con éxito al espacio el año pasado. En su memoria recuerda sus visitas siendo niño al Principia.

Siempre me dio la sensación de que, siendo un centro pequeñito y con recursos limitados, las actividades que organizaban eran de mucha calidad gracias a la excelente labor y gran vocación de sus trabajadores

«Pasarían muchos años hasta que decidiera dedicarme profesionalmente a la astrofísica, pero lo acabaría haciendo por un gusto y un interés que quizá no habría desarrollado del mismo modo de no haber sembrado esa primera semilla con aquellas experiencias en Principia», comparte Arrabal, que destaca la labor «encomiable» del museo. «Siempre me dio la sensación de que, siendo un centro pequeñito y con recursos limitados, las actividades que organizaban eran de mucha calidad gracias a la excelente labor y gran vocación de sus trabajadores».

Actualmente este astrofísico reside en Estados Unidos aunque estaba organizando junto a la Agrupación Sirio una charla divulgativa en Principia durante su estancia en Málaga estas Navidades. «No será posible esta vez, pero espero y confío en que haya más ocasiones para ello en el futuro».

«Principia ha contribuido de forma más que notable a la mejora de la cultura científica general de miles de personas que, desde su infancia, se han acercado a sus instalaciones», defienden desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, una de las entidades que ha colaborado en este museo con la impartición de charlas, talleres, cursos de iniciación y, sobre todo, las noches de observación astronómica desde la azotea del museo. «Con mucho más tesón que medios y recursos por parte de las administraciones, todos ellos han hecho posible el milagro de convertir este centro en una referencia imprescindible de la divulgación y educación científica de la población, más allá incluso de la provincia de Málaga».

En la agrupación lamentan que el proceso de modificación de la figura jurídica para la gestión del centro no haya garantizado la continuidad de la actividad en Principia sino que se ha optado por la fórmula «más lesiva» y esperan la «reapertura inmediata» así como la vuelta del personal despedido.

Es la situación «temporal» en la que se encuentra el centro después de que se haya liquidado el consorcio -un proceso en el que llevaba casi tres años inmerso- por el que se regía, en el que eran patronos la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, Fundación Unicaja junto a la Asociación Mecyt.

Mientras dura el proceso de reconversión hacia una nueva figura jurídica, según la Junta, como «órgano de gestión diferenciada», el museo permanece cerrado al público y estará disponible solo para las visitas escolares. Todo el personal externo se ha despedido y quedan cuatro profesores funcionarios, que se apoyaran en profesorado del IES Rosaleda para atender las visitas escolares.

Sin fecha definida para la reapertura al público, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía sí confirma que se mantendrá en esta situación a lo largo de todo este curso escolar, lo que ha despertado inquietud y preocupación entre todas las asociaciones, colectivos y profesionales que han pasado por sus instalaciones, incluida la Universidad de Málaga.

Es fundamental tener en la ciudad centros que contribuyan a la formación y educación fuera de espacios reglados para concienciar e informar a la población sobre la importancia que tiene aprender sobre ciencia parael día a día y también para generar vocaciones entre los jóvenes

«Es fundamental tener en la ciudad centros que contribuyan a la formación y educación fuera de espacios reglados para concienciar e informar a la población sobre la importancia que tiene aprender sobre ciencia parael día a día y también para generar vocaciones entre los jóvenes», explica Isabel Ruiz, profesora de Comunicación y miembro del equipo UMA Racing Team, que también ha colaborado con el Principia en varias ocasiones. «Esperamos que verdaderamente se solucionela situación y las instituciones implicadas demuestren un compromiso con la ciencia, el desarrollo y el avance».

Además de mantener una estrecha relación con las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación y de Ingenierías Industriales, el museo también ha estado vinculado con la Facultad de Educación, donde los estudiantes han desarrollado sus prácticas curriculares. «Para nosotros ha sido un centro colaborador para las prácticas del grado en Educación Primaria y evidentemente nos parece una pena que se pierda ese tipo de entidades colaboradoras», explica la decana de Educación, Rosario Gutiérrez. «Es una entidad a la que tenemos confianza y agradecimiento».

No se privatizará

Uno de los principales temores que han surgido de este cambio de figura legal es que la gestión del museo pudiera llegar a privatizarse, un extremo que la Junta niega.

«Es rotundamente falso que se vaya a privatizar», explican fuentes de la Delegación, que ponen como ejemplo la gestión del Museo Provincial de las Bellas Artes de Málaga o el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.

«El consorcio es una unidad administrativa que no permite crecer, y por decisión del consejo había que extinguirlo. No tiene músculo financiero ni de contratación», indican. «Se opta por el nuevo órgano administrativo que puede conveniar, contratar y fijar un precio público».

Ese precio público permitirá cobrar entrada, servicios básicos y, además, cobrar por el «uso que hagan otras instituciones no públicas», añaden estas fuentes, «como no ha ocurrido con los organismos anteriormente citados».

En cuanto a la subvención de 500.000 euros prometida por el exconsejero de Educación, Javier Imbroda, y hasta ahora no materializada, la Delegación señala que « se ha redactado y elaborado un proyecto básico y de ejecución de ampliación,que debe ser revisado».