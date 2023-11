Comisiones Obreras llama a la huelga a las profesoras de todas las escuelas privadas de infantil de Málaga. Un paro que tiene como objetivo denunciar la "precariedad laboral" de la plantilla.

Tras el éxito de las dos primeras jornadas de huelga y de la concentración del 28 de octubre en Madrid y sin llegar a un acuerdo con la mesa negociadora, el parón continúa a nivel nacional.

En Málaga, la huelga está convocada para este 8 y 15 de noviembre, que por ahora "es de carácter temporal", indica Carlos Guerrero, responsable de enseñanza privada de CCOO en Málaga.

Según Guerrero, las trabajadoras están condicionadas a la aceptación de la reducción de derechos consolidados, como la eliminación del complemento de IT durante los 5 primeros días de baja, la pérdida de la gratuidad en la escolarización de los hijos de las trabajadoras en su propia escuela y el aumento en el número de supuestos en los que las empresas pueden descolgarse de los incrementos salariales que puedan pactarse.

Desde CCOO indican "que las propuestas retributivas son totalmente insuficientes, no aceptamos la congelación salarial propuesta para 2023; además, no pensamos renunciar a nuestras reivindicaciones en materia de permisos, vacaciones, jornada...: la patronal no está por la labor de añadir mejoras sociales económicas y laborales, quieren reducir esas condiciones o empeorarlas en diferentes puntos", reivindican.

El sindicato hace un llamamiento a las trabajadoras de las escuelas infantiles de Málaga para "que redoblen su presión en las calles, acudiendo a las concentraciones y sumándose paros convocados". A la huelga se suma una concentración en la plaza de la Constitución de la capital, que tendrá lugar a las 18:00 horas de este 8 de noviembre.