Nueva York y Milán tienen a dos de las calles más caras del mundo. En ellas, podemos encontrar algunas marcas millonarias como Versace, Hérmes, Balenciaga, Tiffany’s o Gucci.

Pero, no hace falta cruzar el charco para encontrar otras de las vías comerciales más cotizadas. Según los datos del informe global 'Main Streets Across the World' de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, España cuenta con diez de las calles más caras a nivel comercial y una de ellas está en Málaga.

La calle comercial con los precios de alquiler más altos de España es la barcelonesa Paseo de Gracia, con una renta de 3.000 euros el metro cuadrado al año, lo que supone un 9% más respecto a 2022.

La segunda calle comercial más cara de la península está en Madrid y es la calle Serrano, con rentas de 2.940 euros por metro cuadrado y año, lo que supone un 9% más que el año pasado.

El ranking lo continúan otras tres calles de Barcelona y Madrid: Portal del Ángel, en Barcelona y las calles de Preciados y Gran Vía, en Madrid, (2.880 euros el metro cuadrado al año en los tres casos)

Este documento analiza las rentas de un total de 92 ciudades del mundo

Más allá de las dos grandes capitales, destaca Málaga con la calle Marqués de Larios, siendo la séptima vía comercial más cara del país. El alquiler en la arteria principal del Centro de la capital ronda los 2.160 euros el metro cuadrado al año.

La apuesta de las firmas de lujo ha contribuido al incremento de las rentas máximas de la calle malagueña, convirtiéndola en referente nacional. En los últimos años, el desembarco de estas marcas ha sustituido a las franquicias .

Como es el caso de la apertura de Sephora, hace apenas unos meses; la apertura de la joyería Quera; la llegada de Woman’s Secret - hace unos años- o el desembarco de Bimba y Lola y Adolfo Domínguez, entre otos.

Otras de las vías comerciales más caras del país son: Colón, en Valencia (1.500 euros); la Gran Vía de Bilbao (1.440 euros); Tetuán, en Sevilla (1.440 euros); Jaime III, en Mallorca (1.140 euros) y la Plaza de la Independencia, en Zaragoza (1.020 euros).

Las calles más caras del mundo

A nivel mundial, la Quinta Avenida de Nueva York es la calle comercial más cara del mundo, con alquileres de 20.384 euros por metro cuadrado al año.

La segunda es la italiana Via Montenapoleone, en Milán, tras un aumento del 20% en sus rentas de alquiler, hasta los 18.000 euros por metro cuadrado al año, desbancando a la lujosa Tsim Sha de Hong Kong, que ocupa la tercera posición.

El top cinco lo completan la londinense New Bond Street (14.905 euros por metro cuadrado al año) y los Campos Elíseos de París (11.414 euros por metro cuadrado al año).