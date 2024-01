La Policía Local vigilará el cumplimiento del cese de actividad en La Invisible

A pocos días de acabar el 2023, el Ayuntamiento de Málaga notificó a los representantes de La Invisible la obligatoriedad de cesar toda actividad de pública concurrencia y económica en el edificio okupado entre las calles Andrés Pérez y Nosquera.

Ni conciertos, ni fiestas, ni barra. El Área de Comercio, a través del Servicio de Aperturas, lo prohíbe tajantemente en un decreto de cese de actividad en el que se detallaba, a través de actas policiales, que en La Invisible se celebrando espectáculos públicos y se estaban vendiendo refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas y alimentos precocinados sin contar con la pertinente autorización.

Apenas un par de semanas después de ese apercibimiento, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, sostiene que ahora será la Policía Local la encargada de vigilar que se cumple ese cese de actividad, además de elaborar un informe de seguimiento puntual en el que se certificará si se ha acatado o no. Esto es, recalca la edil, el procedimiento habitual con establecimientos en esta situación. «Ese seguimiento es el que nos muestra si han hecho caso omiso o no a ese decreto de cesa actividad», señala la concejala. «Si se está cumpliendo el decreto de cesa actividad, pues ni mil palabras más, hemos cumplido con el objetivo, que no haya actividad donde no hay título para ejecutarla».

No obstante, Pérez de Siles señala que si se detecta que se sigue manteniendo la actividad, Comercio levantará un decreto de cierre. La edil de Comercio ya explicó que el incumplimiento podría suponer otra apertura de un pleito judicial a los que ya hay en activo.

En cuanto a los permisos para desarrollar esa actividad pública, que requieren una declaración responsable, Pérez de Siles recuerda que los miembros de La Invisible no poseen la titularidad del edificio, que es municipal, lo que les inhabilita para solicitarlo. «Lo principal para tramitar una declaración responsable es tener un título que te habilita. En este caso no son los titulares del equipamiento, ni tienen ningún tipo de concesión administrativa que les sirva».

La Invisible

Por parte de La Invisible, este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con sus portavoces en varias ocasiones.

En cualquier caso, en un último comunicado emitido tras conocer la petición de cese de actividad a finales del año pasado, el colectivo denunció que el Ayuntamiento de Málaga utiliza «como pretexto la falta de licencia municipal para las actividades culturales que se llevan a cabo en el patio de La Invisible, a pesar de cumplir todas las medidas de seguridad y de que no se pueden obtener sin la previa cesión del edificio».