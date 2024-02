Aumenta la incidencia de cáncer en menores de cincuenta años

Durante el año 2024 se diagnosticarán más de 286.000 nuevos casos de cáncer en España. “Es como si toda la población de Marbella enfermara”, señala el director de intercentros de Oncología Médica de Málaga y catedrático de la UMA, Emilio Alba, que advierte que continúa habiendo un aumento de la incidencia de esta complicada enfermedad, que se mantiene en el país como la primera causa de muerte en hombres y la segunda en el caso de las mujeres.

La buena noticia es que la mortalidad ha disminuido hasta la mitad en los últimos cuarenta años, tal y como destaca el doctor Alba, que recuerda que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en el año 2030. “Ahora estamos alrededor de un 55 y un 60%, así que supondría aumentar entre un 10 y 15% en los próximos seis años. Es un objetivo muy ambicioso, pero también los objetivos ambiciosos se introducen en los sistemas para que mejoren de la forma más rápida posible”, afirma el doctor en el acto organizado en el Hospital Clínico con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

Acto en el Hospital Clínico para celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer / A.T.

No obstante, dentro del aumento de los casos diagnosticados, lo que más preocupa es que, por primera vez, se ha detectado un incremento en los menores de cincuenta años. Según el doctor Alba, el aumento de la incidencia es lógico teniendo en cuenta que cada vez somos más mayores y la edad es un factor de riesgo en el cáncer. Por ese motivo, uno de los aspectos que más preocupa es que, en la última década, no solo está subiendo en personas mayores, sino que está empezando a subir también en personas jóvenes, “cuando eso teóricamente no tendría que pasar”.

Posibles causas

Las causas exactas que han promovido este aumento de los casos entre los jóvenes aún se desconocen. Sin embargo, sí que existen diversas teorías al respecto, que parecen apuntar a que está fundamentalmente anclado al tipo de nutrición que se mantiene en la actualidad, ya que, como destaca el doctor Alba, este aumento de la incidencia se ha detectado principalmente en tumores digestivos.

“Lo que sí es un hecho, y eso nosotros lo hemos visto aquí en la provincia de Málaga en un trabajo que acabamos de hacer con cerca de 40.000 pacientes, es que los tumores digestivos, fundamentalmente el carcinoma colorrectal, están aumentando con una incidencia diferencialmente más alta en pacientes jóvenes que en personas mayores”, explica el doctor.

Además de los factores relacionados con la alimentación y la obesidad, el doctor Alba apunta que existen otras teorías que defienden que podría estar relacionado también con las alteraciones de la microbiota inducidas por el uso masivo de antibióticos que se hace desde edades tempranas.

Tumores más mortales

En lo que no existe duda alguna es en cuáles son los tumores más mortales, que continúan siendo el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. El tercer puesto lo ocupa el cáncer de páncreas, un cáncer poco frecuente que, según el doctor Alba, revela “una necesidad no cubierta en la que tenemos que trabajar más”. El cáncer de mama y el de próstata, a pesar de ser de los más frecuentes, tienen una baja mortalidad. En total, en el año 2023 se estima que hubo alrededor de 10.000 y 11.000 nuevos casos de cáncer en la provincia de Málaga.

La clave para luchar contra esta enfermedad, según el doctor Alba, es la prevención. “Tenemos que tener muy claro que el tabaco, el sobrepeso o la alimentación son muy importantes y creo que eso tendría que hacerse ver desde la escuela, porque la mayoría de tumores se adquieren de una manera incipiente en etapas tempranas de la vida, aunque luego se desarrollen en etapas posteriores”, insiste Alba, que, a nivel del tratamiento, destaca la importancia de realizar un diagnóstico lo más precoz posible.

Asociaciones de pacientes, un pilar clave

Para concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad, el Hospital Clínico ha aprovechado que el próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer para reunir a asociaciones y profesionales de distintas especialidades, áreas y servicios vinculados a las enfermedades oncohematológicas.

Acto en el Hospital Clínico para celebrar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer / La Opinión

El director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, ha querido destacar la “simbiosis” que hay entre asociaciones de pacientes y profesionales, que hace posible afrontar la enfermedad del cáncer y lograr estas buenas tasas de supervivencia. A lo largo de la mañana, voluntarios y representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Un Sí por la Vida, Unidos contra el Cáncer, ASAMMA, Fundación FMAEC, y Fundación Olivares, han montado unas mesas informativas en el Patio Azul del hospital para que pacientes y familias puedan acercarse a conocer más sobre la labor que realizan y la enfermedad.