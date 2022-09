El adiós de un malaguista más. Una despedida de verdad, con sentimientos a flor de piel. Arropado por toda la plantilla, la dirección deportiva, miembros de la cúpula y prácticamente todos los trabajadores del club, Pablo Guede se despidió del malaguismo en una rueda de prensa en el que se le vio muy afectado y sin poder contener las lágrimas por la forma en la que se ha tenido que ir, antes de lo que cualquiera hubiese deseado. Pese a que no ha tenido fortuna como técnico, la afición blanquiazul siempre le recordará por el mito y pieza clave que fue como jugador. Y él siempre le tendrá al club un inmenso cariño, como demostraron sus palabras.

No era un día fácil para Guede. Y quiso empezar teniendo unas palabras para todos los que han formado parte de su proyecto: "Vinieron todos... Iba a leer una cosa, lo voy a intentar... Hace 25 que llegué. Viví lo mejor que viví como futbolista, me hice malagueño, me tocó marchar y siempre con la ilusión de volver. Me tocó volver de entrenador en una situación jodida. Pudimos revertir la situación entre todos, no por mí. Si el malaguismo está unido no hay quien pueda con nosotros. Armamos este proyecto con toda la ilusión del mundo, con el sueño de volver a Primera División. Este maravilloso grupo de futbolistas, es uno de los mejores que tuve. De corazón lo digo. Dejaron todo, no dejaron de entrenar ni un solo día. Es para agradecerlo. Me quería despedir como el club merece. Los sentimientos son más fuertes que la realidad. Esto es fútbol".

"Lo que realmente queda en la vida son las personas. Me llevo un montón de amigos, la gente de la oficina me tuvo que aguantar varias veces. Le agradezco todo lo que hicieron en el día a día. Trato de no olvidarme de nadie. A las chicas y chicos de seguridad, a las 5.45 de la mañana me abrían las puertas. A José María y Manolo, emprendimos algo con una ilusión tremenda. Ganaron un montón de copas que no se dan, el de la humildad, el del trabajo, el de la perseverancia. Este plantel los gana. A todos, agradecer de corazón. Al cuerpo técnico, fueron mis fieles escuderos. Teníamos un sueño, ellos son los que realmente me aguantaron. Lo quiero agradecer de corazón, estuvieron siempre al lado. Espero no olvidarme de nadie. La Cueva, que en verano hasta las 10 ó 11 de la noche estaban metidos buscando los mejores. Los utileros, los fisios, se volcaron en todo lo que quise hacer. No me voy dolido, esto es fútbol. Me voy con todo el cariño de esta gente. Agradecer a la prensa, me trataron con el mayor de los respetos que uno puede sentir, al margen de las críticas, hacen su trabajo. El cariño que uno siente está ahí y no va a cambiar. Me voy orgulloso, cumplí el sueño de mi vida. Quería entrar con la cancha llena y lo logré. Soy un privilegiado. Apoyen a muerte a todo este grupo, nos va a dar grandes satisfacciones", prosiguió el argentino.

Tras estas palabras, la sala entera se fundió en un sentido aplauso mientras Guede rompía a llorar. Acto seguido comenzaron las preguntas de los medios...

Mejor recuerdo

"Con todo. Con lo bueno, con lo menos bueno. Con el trabajo de horas y horas. Con los momentos regulares, solo nosotros sabemos lo que sufrimos en el día a día. Con el "Guede vete ya", eso es el futbol. Era mi sueño, no voy a olvidarme de nada".

Decisión

"No pasa por la presión, no pasa por las ganas de seguir. Nos miramos a la cara, decidimos en conjunto. Entre nosotros no hay rendijas. Decidimos lo mejor para el club, está por encima de nosotros. Hay una realidad, seis partidos y ganamos uno. Perdimos cinco. Creíamos que era lo mejor y así lo hicimos".

Clave de los malos resultados

"La realidad es que no voy a poner excusas. Todos sabemos las circunstancias por las que pasamos y termina con otra circunstancia muy dolorosa, con un no penalti. Los resultados están ahí, son los que mandan y se podría haber evitado... o no. Es lo que hay. Afrontar la realidad".

Mensaje a los jugadores

"Que lo digan ellos. Estos chicos están destinados al éxito. Este grupo vale oro. No sé si grabamos el último entrenamiento en Tenerife, con los que no jugaron, el entrenamiento que hicieron el lunes... Sabiendo que el entrenador estaba tocado, eso no lo hace cualquier grupo. Que no bajen los brazos, esto es seguir. El fútbol no se queda con nada de nadie".

¿Despedida o hasta luego?

"Es una despedida, no sé que voy a hacer con mi vida. Me voy a quedar a vivir aquí, es mi lugar en el mundo. Es una despedida porque no sé que rumbo voy a tomar. Me quedo en Málaga, lo planee siempre. Ahora toca otra cosa. El sábado estaré en la cancha, ahora paso a ser hincha".

¿Espinita clavada?

"No puedo tener espinita. El motor de las personas son los sueños con los que se mueven. Todos tenemos. Como jugador pude ascender tres veces y salí tres veces campeón. Como entrenador tenía el sueño de entrenar al San Lorenzo y al Málaga y los cumplí. Soy un privilegiado, tengo la suerte de hacer salido a la cancha de San Lorenzo y haber salido campeón. Y haber jugado, ascendido y entrenado al Málaga. Ninguna espinita".

Despedida en La Rosaleda

"No me escondo. Aunque no hayamos tenido los resultados, me tengo que despedir así. Soy muy sincero, siempre. Esto me llena de orgullo, que estén todos aquí. En la vida lo que queda son las relaciones personales. Me llevo un montón de cariño, de valores. Es lo que te deja la vida. No cambia el cariño que tengo por estos colores y esta ciudad. Qué mejor despedirse delante todos ustedes, empleados, futbolistas... Es un orgullo haber tenido este grupo".

