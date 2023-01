Málaga CF: ¿Mercado cerrado?

¿Ha cerrado el Málaga CF su mercado de fichajes de invierno? Esa es la gran pregunta que se hacen tanto la afición como el propio club. Con la primera parte de la ventana prácticamente superada, el conjunto blanquiazul ha realizado hasta cinco movimientos con 3 entradas -Julián Delmás, Arvin Appiah y Lago Junior- y 2 salidas -Pablo Hervías y Juanfran-. Habrá que ver cómo rinden, pero en el entorno de Martiricos hay un sentimiento de satisfacción por las incorporaciones.

La solución para responder a la gran incógnita es bien sencilla. ¿Cómo está el límite salarial? Según las últimas declaraciones de José María Muñoz, administrador judicial, durante el mes de diciembre, era ligeramente superior al medio millón de euros. ¿Y ahora? «No sé si tenemos el caudal de dinero cerrado o abierto. Estábamos metidos en la adquisición de estos tres jugadores. Habrá que verlo», explicó Pepe Mel.

No obstante, más allá de esa importante cuestión, hay dos factores en el Málaga CF que invitan a pensar que el club podría hacer hasta final de enero algún movimiento más. El técnico insistió e rueda de prensa que «el mercado sigue abierto y las posibilidades vivas», pero todos los focos apuntan a dos jugadores por diferentes cuestiones: Lumor y Adrián López.

El club está molesto con el africano. El lateral izquierdo llegó para suplir la baja de Víctor Olmo. Todo lo que ha ocurrido desde entonces es uno de los capítulos más negros del historial de fichajes blanquiazules. «Los vestuarios tienen unos códigos que tratamos de cumplir porque somos una familia e intentamos mantener un orden. Lumor no solo ha llegado 15 días más tarde, es que la semana anterior tampoco entrenó porque estaba malo», fueron algunas de las palabras que le dedicó el técnico madrileño.

Sin embargo, no se quedó ahí. «Ahora está casi en pretemporada. Está entrenando al margen con los preparadores físicos. Tiene que recuperar el tono. En el momento que lo haga estará disponible. Ahora mismo no existe, no está apto para competir», añadió sobre Lumor.

Entonces, ¿se plantea el Málaga CF una venta o una rescisión de contrato? Pepe Mel, al menos ante los medios, descartó rápidamente esa opción. No obstante, afirmó contundentemente que «ahora mismo no existe». Así que se ha quedado, por el momento, con un solo lateral zurdo natural -Javi Jiménez- y la ayuda puntual de Cristian, extremo, pero que ha demostrado que puede ayudar.

Adrián López... otra vez

El «caso Adrián López» no es tan convulso, en cuestión de profesionalidad, pero sí que es complicado por el tipo de movimiento y el estado del jugador. El delantero asturiano pasó por quirófano en septiembre y su recuperación la ha realizado en Martiricos. Desde hace una semana, está entrenando con el equipo. ¿Se plantea la dirección deportiva ficharlo?

«Adrián es un jugador que conozco bien, ya le tuve en Coruña. Es importante. Si está bien y encuentra buenas sensaciones, nos puede ayudar. Ha entrado con el equipo dos veces. Médicamente tiene el alta. Ahora tiene que encontrar la forma», valoró el míster. Es cierto que los problemas con el gol están lastrando al equipo. ¿Pasa por Adrián López una posible solución para reencontrarse con la portería rival? Habrá que esperar. Lo que es seguro es que su número está reservado.

Para conocer las decisiones que tome finalmente el Málaga CF habrá que esperar. Por lo pronto, Pepe Mel está satisfecho con el curso del mercado: «Creo que Manolo y su gente han hecho un magnífico trabajo porque los jugadores que queríamos son los que están». ¿Saldrá Lumor con un respectivo recambio? ¿Volverá Adrián López? La presión no viene por el tiempo que hay para pensar, sino por la situación en LaLiga SmartBank.