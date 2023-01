Juanfran fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Oviedo y 'dedicó' unas palabras al Málaga CF cuando supuestamente pensaba que tenía el micro cerrado. La crítica del exjugador blanquiazul con respecto al nivel en los entrenamientos blanquiazules fue bastante dura: "Lo que me ha sorprendido es la intensidad, la diferencia del entrenamiento y del equipo del otro día con el Málaga. Es otro mundo, un equipo junto, intenso".

Con respecto a su salida del Málaga CF, el lateral diestro comentó que "no tenía ninguna intención" de abandonar Málaga y estaba "tranquilo". "No tenía ninguna intención pero a principios de enero me sale la opción de venir aquí. Yo tenía varias opciones más de salir. Soy una persona veterana, con familia. Me salió una opción que me apetecía. El día 6 comenté al Málaga que tengo una posibilidad que me interesa y que me gustaría llegar a un acuerdo. En lo deportivo no nos había salido, sí en lo humano quería acabar como merecía. El 7 ya estaba haciendo las maletas, el mercado de invierno es así", añadió.

Preguntado por su paso por el club de Martiricos, Juanfran aseguró que "los últimos meses en Málaga han sido lamentables". "Si de algo se me ha caracterizado en mi carrera ha sido entrenarme fuerte, ser competitivo, más allá de jugar o no jugar. En los últimos meses ha habido mucho revuelo, muchas informaciones que no son como tienen que ser, pero por suerte llevo muchos años en el mundo del fútbol", explicó el futbolista en referencia a las polémicas que le han rodeado en sus últimas semanas en la Costa del Sol.

Por otro lado, señaló que "dejo muchos amigos, un gran vestuario, y simplemente era un motivo deportivo. En el club dijeron que querían cambios, y yo fui uno de ellos. Lo acepté. Me vine descontento, como cualquier jugador cuando la situación está mal", aseveró.