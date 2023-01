Atasco en la «Operación salida»

El Málaga CF ya ha realizado tres fichajes en este mercado invernal y aún pretende poder reforzarse con algún futbolista más. Esa es la idea, sin embargo, ahora mismo hay un gran problema para ello: el límite salarial. La dirección deportiva apenas tiene margen para acometer alguna incorporación más, así que la solución pasa por aligerar la plantilla y abrir hueco a las necesidades.

Hay varios jugadores en la rampa de salida, por diferentes motivos. Uno que resuena por encima de todos es el de Lumor, que fichó hace tres meses por el conjunto blanquiazul, para suplir la ausencia de Víctor Olmo -lesionado para toda la temporada- y no ha demostrado absolutamente nada. Al quedarse Javi Jiménez como único lateral zurdo de la plantilla, la dirección deportiva tuvo prisa por reforzar esa parcela, con el mercado cerrado, y viendo el resultado está claro que no fue la mejor decisión. Lumor estuvo a prueba, y después de que Pepe Mel le viera en acción en los entrenamientos, el club decidió acometer una operación que ha salido ‘rana’. En los próximos días, la entidad de Martiricos buscará rescindir su contrato y abrir espacio para la posible llegada de otro lateral izquierdo.

Otro jugador que podría terminar saliendo a lo largo de este mes de enero, por diferente cuestión, es Dani Lorenzo. El joven jugador de La Academia no está teniendo el protagonismo que esperaba cuando Guede le consideró uno más de la primera plantilla a principios de curso y ahora podría marcharse cedido en busca de minutos para seguir creciendo como futbolista. Tal y como avanzó el periodista Ángel García, el centrocampista tiene una propuesta del AD Mérida para jugar a préstamo lo que resta de campaña y es una opción que club y futbolista están sopesando seriamente. Allí coincidiría con otro canterano blanquiazul, David Larrubia. El equipo blanquiazul tiene bien cubierta esa parcela del campo, pese a que ahora mismo hay varios centrocampistas lesionados, así que la cesión es una posibilidad real.

Y lo que sería realmente un gran alivio para la masa salarial de la plantilla blanquiazul es la marcha de Fran Sol. El delantero centro llegó en calidad de cedido este pasado verano, procedente del Dinamo de Kiev, y no ha conseguido rendir al nivel esperado. Solo ha aportado un gol en LaLiga SmartBank y muchas de sus actuaciones han dejado bastante que desear. Tras ser titular indiscutible en el inicio con Pablo Guede, el madrileño pasó a un segundo plano con la llegada de Pepe Mel. Perdió protagonismo y no ha terminado de ganarse el sitio. Su salida en este mercado es una posibilidad, y pretendientes no le faltan, incluso en la propia categoría de plata.

Si Fran Sol termina por irse en enero, la dirección deportiva tendrá margen de maniobra para incorporar otro futbolista de ataque, un hombre que aporte gol a un equipo necesitado. También llegaría otro lateral izquierdo, si surge la posibilidad, después de la rescisión de contrato Lumor, algo muy probable en estos momentos.

El Málaga CF ya ha realizado cinco operaciones en este mercado invernal, tres fichajes -Delmás, Lago Junior y Appiah- y dos salidas -Pablo Hervías y Juanfran Moreno-, y todo apunta a que en las dos semanas que restan de ventana habrá más movimientos, en ambas direcciones.