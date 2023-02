Sergio Pellicer habló en sala de prensa a dos días del Albacete Balompié-Málaga CF, un encuentro que el míster volvió a tildar de final. «Tenemos claro que cada partido son finales. Es cierto que es una situación con la que tenemos que saber convivir, a nivel emocional», explicó. El entrenador castellonense dijo también, entre otras cosas, que intentan «encontrar esa transferencia que no ha encontrado este equipo de lo que hace en la semana al partido». «En 27 jornadas hemos conseguido solo 4 victorias. El grupo está sufriendo», añadió.

Rival: Albacete Balompié

«Nos enfrentamos a un rival con la flecha hacia arriba. Es un equipo atrevido, el máximo goleador junto al Granada. Tenemos que dar un plus. Nuestro objetivo es el día a día, llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Lo demás es irreal».

Convocatoria

«Exceptuando a Escassi y la baja de Esteban. Hemos controlado la carga con Genaro, Juande y Chavarría. Haremos el último entrenamiento y quiero llevar a todos los disponibles. Las decisiones ahora son decisiones técnicas. Los veo en los entrenamientos y quieren. Para eso estamos los entrenadores, para darle la vuelta. Rendirse no está en el diccionario. De lo que he visto, tenemos que mejorar muchas cosas de hábitos de trabajo para buscar la excelencia. Tenemos que ser de los mejores equipos de la categoría».

Errores ante el Real Oviedo

«Tenemos que tener un modelo definido, no es lo que se vio el otro día. Estuvimos atenazados. El partido se manejaba en lo que esperábamos los dos entrenadores. Nosotros queríamos ser más verticales y crear superioridad con Febas. Después del gol y la expulsión hubo otro partido. El equipo lo intentó con más corazón que cabeza. Nadie es titular, el único titular es el escudo. La plantilla te lo permite».

Estilo de juego

«Con el anterior no nos llegaba. Tengo que buscar una idea, no es cuestión de tiempo, no puedo pedir tiempo. Tenemos que ser eficaces y prácticos. Ser un equipo dinámico, con posesión para progresar. Cuando recuperas la pelota y no juegas rápido pasa poco, pero cuando pierdes la pelota y no te mueves, pasa mucho. Tenemos que encontrar la idea de juego pero, sobre todo, ganar. Competir a nivel individual por el bien del colectivo. Once guerreros. Incluso con uno menos tenemos que tener la capacidad de remontar y ganar. Si no estamos preparados a nivel emocional... Tenemos que estar preparados. Saber defender en agonía, atacar con estrés y tensión. Solo nos vale ganar».

Partido en Albacete

«Los entrenadores tenemos que ir a contracorriente. Ser optimistas en la derrota y pesimistas en la victoria. Esta semana hemos tenido muchos días para trabajar diferentes conceptos. Lo que más me preocupa en Albacete es que tengamos la personalidad. Nos faltó generar más incertidumbre al rival. Tenemos que encontrar esa línea. Intentar ir al mínimo detalle para mejorar a nivel individual».

Plantilla

«Entrenan bien, es la verdad. Tenemos mucho control. Vemos datos físicos, técnicos, emocionales. Lo anterior tiene una carga emocional, eso afecta. Situaciones personales que pueden afectar al grupo. Tenemos que encontrar el mejor estado de ánimo de cada jugador. Tenemos que tirar de orgullo y fútbol. Tenemos que ser mejores que el rival en todos los aspectos. El espíritu no se puede perder en la vida».

Tema psicológico

«Pensaba que estaban día a día aquí, solo venían el día de partido. El gabinete del club está a disposición de los jugadores».

Expulsión de Esteban Burgos

«La plantilla es un colectivo. He hablado con el grupo, he hablado con él. No va a ocurrir, y si ocurre ellos saben lo que va a pasar. Sabe que se ha equivocado. Hemos implantado unas normas internas de disciplina en el vestuario. Estoy tranquilo en ese aspecto. No quiero individualizar, afecta a todos. El vestuario es sagrado y no debe haber ninguna grieta».

Director general

«Hablé con él, es gente de fútbol. Viene con mucha energía, experiencia. Se le ve muy llano. Viene para ayudar y aportar. Es una buena herramienta para unir. Y para tomar decisiones. El gol lo van a marcar los jugadores».