El Málaga CF aún no ha ampliado información sobre la lesión que sufrió Ramón Enríquez en Lugo, pero las sensaciones en el seno del club no son buenas y todo apunta a que estará ausente varios partidos. El canterano blanquiazul estaba en su mejor momento de la temporada y ahora el equipo se queda sin un referente en el centro del campo, lo que obligará a Sergio Pellicer a modificar su once tipo de las últimas jornadas. Con Ramón de baja, ¿qué opciones tiene el míster para suplirle, al menos, en el encuentro de este lunes frente al Huesca?

Ramón había dado un paso al frente tras la llegada de Pellicer el banquillo. El 5-3-2 usado en los últimos encuentros, con Ramón, Febas y Fran Villalba en el timón, había hecho funcionar al equipo. Prueba de ello son las cuatro victorias en las últimas cinco jornadas. Ahora, el técnico de Nules deberá buscar un ‘escolta’ para la pareja Febas-Villalba, que serán los encargados de dar sentido al juego malaguista en el próximo encuentro ante al equipo oscense en La Rosaleda (18.30 horas). Pellicer tiene múltiples opciones, pero tendrá que decidir qué perfil de futbolista quiere para reemplazar a Ramón. En el encuentro en Lugo, después de que el de Órgiva se lesionase al filo del descanso, Pellicer eligió a Jozabed para colocarse en el pivote. El sevillano no estuvo mal, pero también hay que tener en cuenta que el viento ya soplaba a favor con el resultado de 0-2 y el Málaga no estaba tan expuesto a jugar un partido de ida y vuelta. Pellicer afianza su columna vertebral Jozabed es una de las opciones, sin embargo Pellicer podría optar por opciones más físicas. Otro candidato es Luis Muñoz. El capitán blanquiazul te garantiza mucho trabajo a nivel defensivo y además también tiene buen pie, el problema es que en los últimos tiempos no ha jugado tan fijo en el ancla. Muñoz está acostumbrado a tener recorrido y llegar al área, y en este caso tendría que ser un jugador más posicional, que ayudase en la salida de balón y cubriera las espaldas a Febas y Villalba, para que pudieran asomarse con más libertad por la portería rival. El resto de alternativas son de corte más defensivo. Genaro Rodríguez, Alfred N’Diaye o incluso adelantar a Escassi al centro del campo son otras de las opciones con las que cuenta el míster. Sería una apuesta más defensiva. En caso de optar por Escassi, la defensa de tres centrales estaría compuesta por Ramalho, Esteban Burgos y Juande. Puede ser una buena solución. La lesión de Ramón supone un gran contratiempo, sobre todo por el momento en el que estaba el jugador y la importancia que estaba teniendo en los esquemas de Pellicer. No hay otro jugador con sus mismas características en la plantilla, pero Pellicer tiene piezas de sobra para acertar y dar continuidad a lo que estaba haciendo el equipo sobre el verde en las últimas semanas. Vuelta a los entrenamientos Seguramente este miércoles se pueda conocer algo más del alcance de la lesión de Ramón. Los blanquiazules regresan al trabajo por la tarde, a partir de las 17.45 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Hasta el lunes, hay sesiones de sobra para probar alternativas al canterano.