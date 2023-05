Pena máxima en La Rosaleda. A 11 metros estuvo el Málaga CF de seguir en la cresta de la ola en busca de una permanencia que, tras este empate en casa ante el Huesca (0-0), se convierte en algo tremendamente complicado. Matemáticamente posible, pero mentalmente, ahora mismo, inimaginable. Quedaban poco más de 10 minutos para el final cuando López Toca tuvo que acudir a la pantalla para mirar un derribo sobre Escassi dentro del área, que terminó pitando tras consultar el monitor. Rubén Castro tomó la responsabilidad y Andrés Fernández le hizo una parada que convirtió Martiricos en un cementerio. La salvación queda a 6 puntos, con cuatro jornadas por jugar, y la sensación en estos momentos es que el equipo blanquiazul ha perdido muchas de sus opciones en ese penalti que no entró en la portería.

El primer tramo del partido fue tremendamente intenso. Ambos equipos llegaban exigidos, el Málaga más, y eso se notaba en cada disputa, en cada balón dividido. Al equipo altoaragonés le valía el empate para mantener alejado al equipo blanquiazul y darse prácticamente por salvado, y eso también se dejaba palpar en cada acción. Los blanquiazules intentaron comandar el encuentro pero les costaba un mundo perforar el sistema defensivo rival.

‘Cuco’ Ziganda quiso contrarrestar el sistema malaguista y también saltó al verde con tres centrales, y eso complicó la tarea blanquiazul. En los primeros 45 minutos apenas hubo acercamientos a la portería rival, en ninguna de las dos áreas. El público necesitaba poco para activarse pero el partido estaba ofreciendo realmente poco a nivel de juego. Ni siquiera a balón parado fue capaz el Málaga de generar peligro, y eso que tuvo varios lanzamientos en posiciones de crear problemas a la zaga oscense.

Duro castigo

Pellicer introdujo a Luis Muñoz por Jozabed tras el descanso. Y al poco de comenzar la segunda mitad el malagueño ya estaba con amarilla tras cortar con falta un contraataque. Poco después, primera llegada de verdadero peligro para los visitantes. Tuvo que hacer una intervención providencial Yáñez ante Andrei en el mano a mano.

No esperó más Pellicer para cambiar el planteamiento. Lago Junior, de vuelta tras la lesión, entraba al campo por Esteban Burgos. Pasaba a jugar con defensa de cuatro. Y a los cinco minutos, Chavarría notaba problemas físicos y le tenía que sustituir Álex Calvo. Con todo el Málaga a por el gol del triunfo.

Pasaban los minutos y el Málaga no encontraba los caminos hacia el gol. El público empezaba a impacientarse, los jugadores comenzaban a desesperarse. Hasta que llegó la jugada que podría haber cambiado esta crónica, las portadas, las tertulias y el sentir de toda una ciudad. Escassi cayó dentro del área, el colegiado López Toca no señaló nada, pero tras más de un minuto fue llamado desde la sala VAR para que analizase la jugada. Pitó penalti. Rubén Castro, no podía ser otro, cogió el balón y se echó la mochila a la espalda, pero Andrés Fernández le adivinó el lanzamiento y detuvo el disparo. Enmudeció La Rosaleda.

El conjunto blanquiazul lo siguió intentando con todo hasta el final. Pero el gol no llegó. El punto sirve de poco, para quedarse a 6 de los puestos de salvación con cuatro jornadas por jugar. El Málaga está al borde del abismo y dependiendo de sus rivales. En Ponferrada veremos si este equipo sigue creyendo.