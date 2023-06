Loren Juarros continúa tanteando el mercado para reconstruir, casi al completo, la nueva plantilla del Málaga CF. Por el momento, Dioni Villalba, Juanpe Jiménez y Alfonso Herrero han sido las tres primeras incorporaciones del conjunto blanquiazul. Queda por delante un mercado muy largo y muchos puestos que cubrir en busca de reconducir el camino hacia el fútbol profesional. Por lo que el foco ahora está en la punta de ataque. La dirección deportiva valora el posible fichaje de Asier Benito (11/02/1995, Amurrio, País Vasco)

El delantero creció en las canteras tanto del Athletic de Bilbao como también del Alavés, con quien llegó a disputar 2 partidos vestido de blanquiazul en Segunda División durante la temporada 15/16. Como otros de los que podrían ser sus compañeros en Martiricos, sabe lo que es jugar en la categoría de bronce a la que regresan ahora los de Sergio Pellicer. Allí vistió la camiseta del filial rojiblanco en dos campañas con un balance de 18 goles y 13 asistencias en 64 encuentros, lo que le posibilitó dar el salto definitivo a LaLiga SmartBank.

Allí debutó con la Ponferradina en un paso muy discreto por el fútbol profesional español tras ser cedido por parte del Eibar -2 goles y 2 asistencias en 32 partidos-. Por lo que se vio obligado a regresar a la extinta Segunda B con los colores del Numancia -también como préstamo del conjunto armero- para reencontrarse con el gol. Dejó su sello en el estadio Los Pajaritos con 9 tantos y 1 asistencia en 24 duelos. No obstante, en la temporada 21/22 cerró su relación con España y pasó a jugar Asteras Trípolis de Grecia que compite en la Primera División helena, donde no ha tenido suerte, pues apenas ha registrado 1 gol en 36 duelos.

El Málaga CF podría ser su nuevo destino, según ha informado el periodista Ángel García, donde tendría que competir por un puesto con Dioni y Roberto. Por el momento, tan solo es una opción y está siendo valorado por parte de la dirección deportiva, entre otros muchos nombres para decidir quién estará en la delantera malagueña.

Rivalidad en la puja

El Málaga CF no es el único equipo que estaría sopesando incorporar a Asier Benito a sus filas. El Amorebieta -recién ascendido a Segunda División- es el que tendría mayores intenciones de fichar al delantero vasco para LaLiga SmartBank. No obstante, no es el único. El Córdoba, de la misma categoría que los de Martiricos, también tiene el nombre del goleador sobre la mesa. Ahora mismo, no hay mayor interés que una simple valoración. Sin embargo, si realmente lo quieren en Martiricos, deberán estar pendientes porque hay numerosos competidores.