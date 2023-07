Desde que el Málaga CF consumó el descenso al fútbol no profesional, Martiricos está siendo una lluvia constante de malas noticias. Pérdida de presupuesto, relación rota con la afición, marcha de jugadores sin beneficio económico, el paso de LaLiga a la RFEF... consecuencias desastrosas de estar ahora en el fútbol no profesional. Sin embargo, las malas noticias no han acabado. Ahora toca mirar abajo, a una parte fundamental del club: la cantera. ¿Ha tocado fondo La Academia?

Las categorías inferiores blanquiazules están pasando por su peor momento. Duda y Gordillo, responsables hasta ahora de la cantera, van a salir del conjunto costasoleño vía ERE después de una gestión en la que los filiales no han hecho más que estancarse en divisiones mucho más lejanas de las que debería estar la cantera blanquiazul. Pues el mal desarrollo y el descenso han provocado una fuga de talentos inigualable en La Academia. Decenas y decenas de jugadores han confirmado en los últimos días su marcha a otros equipos. Lo cierto es que no solo hay casos que se hayan ido a canteras de los equipos grandes de Primera División, sino que el problema de fondo es mucho mayor. Los jugadores ya no solo prefieren competir en divisiones de mayor nivel, sino que también eligen a clubes que compiten en la misma categoría que, por ejemplo, el Atlético Malagueño en Tercera RFEF. Juvenil, infantil, filial... la fuga se da en todo. Base del proyecto de Loren Precisamente, este es el peor momento en el que puede haber ocurrido tal desastre. Loren Juarros quiere abanderar en el Málaga CF, tal y como hizo en la Real Sociedad, un proyecto basado en la cantera. Y, ¿qué proyecto se puede basar en una cantera, cuando el equipo afronta una desbandada así? El club de Martiricos siempre se ha basado en los canteranos. Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin, Roberto, Carlos López... todos ellos son el perfecto ejemplo de la filosofía que ha seguido la entidad en los últimos año -con algunas decisiones más que cuestionables-. Sin ir más lejos, una de las pocas noticias salvables este último curso ha sido Cristian, quien recaló en el Atlético Malagueño y acabó siendo titular indiscutible en el primer equipo con Sergio Pellicer. Cuesta pensar en las consecuencias que puede traer en el futuro un ‘vacío’ de tal magnitud. Han sido muchos los errores cometidos con el paso de las temporadas y la actual situación del club, con una reducción de ingresos más que importante, no ayuda en absoluto. Aún más cuando el filial compite en Tercera RFEF y ahora el primer equipo en Primera Federación. Ciudad deportiva A todo esto hay que sumar la eterna espera de la ciudad deportiva. Lo cierto es que el club espera que la primera fase de La Academia esté operativa para el mes de octubre. Sin embargo, ¿esas primeras obras tendrán algún tipo de consecuencia para la cantera? Porque, por palabras de Kike Pérez, ahora mismo van a ser el primer y el segundo equipo los que dispondrían de dichos campos, y no las categorías inferiores, tal y como en un principio se anunció. Así que, sea como fuere, no es que vengan tiempos muy complejos para el Málaga CF y su cantera, es que ya están inmersos en ellos. El futuro de las categorías inferiores no puede ser más preocupante y, por ahora, no parece que haya nada que pueda frenar la sangría. Si habrá canteranos que competirán con el primer equipo en Primera RFEF y La Academia ha perdido numerosos efectivos, ¿qué pasará con todos esos equipos de las categorías inferiores? ¿Ha tocado fondo la cantera? Esperemos que sí y a partir de ahora todo vaya a mejor.