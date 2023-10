La Rosaleda, ¿una de las favoritas para ser sede del Mundial 2030?

Málaga ya sueña con ser sede del Mundial 2030. En la tarde del miércoles, la FIFA dio a conocer de manera oficial que la candidatura de España, Portugal y Marruecos albergaría la cita mundialista de dentro de 7 años, y desde ese momento empezaron las cábalas de cuáles serán las sedes definitivas o dónde se jugarán partidos tan importantes, como las semifinales o la final.

La Rosaleda es uno de los estadios españoles que cuentan con opciones de convertirse en subsede para acoger algunos encuentros del torneo, pero no será hasta dentro de unos meses cuando se conozca de manera oficial si el estadio de Martiricos queda finalmente entre los elegidos.

Será la primera vez en la historia que el Mundial se juegue en seis países y tres continentes diferentes. La FIFA ha tenido la deferencia de dar a Sudamérica (Uruguay, Argentina y Paraguay) tres partidos inaugurales para conmemorar el centenario del primer Mundial celebrado en Uruguay en 1930 y a partir de ahí el resto del torneo se jugará en las tres sedes oficiales: España, Portugal y Marruecos.

Sedes por confirmar

Aunque existe un boceto de cuántas sedes tendrá cada país, aún no está definido al 100%. Tras haberse precipitado la noticia, no será hasta dentro de unas semanas cuando finalmente se conozcan las subsedes de forma concreta. Todo apunta a que Portugal aportará tres estadios, dos en Lisboa (José Alvalade y Da Luz) y uno en Oporto (Do Dragao). Marruecos tiene una sede asegurada (Casablanca), pero aspira a tener alguna más. Y ahí puede estar el quid de la cuestión. España apunta a tener unas 10 sedes, pero si finalmente Marruecos sube su cuota de estadios participantes, el número de los campos españoles podría reducirse.

Así las cosas, ¿qué opciones tienen Málaga y La Rosaleda de ser sede del Mundial de 2030? Pues lo cierto es que si todo se mantiene como hasta ahora y España cuenta con 10 estadios, la capital de la Costa del Sol está muy bien posicionada. Hay ya algunas subsedes que están confirmadas, pero otras, entre las que se encuentran Málaga, aún tienen que pelearlo.

Madrid entrará con dos estadios (el nuevo Santiago Bernabéu y el Metropolitano); Barcelona tiene asegurado el Nuevo Camp Nou y muy posiblemente también cuente con el Stage Front Stadium, campo del Espanyol en Cornellá; Sevilla también es fija con el Estadio de La Cartuja y el País Vasco también tiene garantizada una sede. El Nuevo San Mamés de Bilbao o el Reale Arena de San Sebastián serán una subsede del torneo con toda seguridad -Bilbao parte con ventaja-, y es posible que las dos finalmente los sean.

Con seis estadios prácticamente confirmados -Santiago Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, Stage Front Stadium, La Cartuja y Nuevo San Mamés-, el resto de aspirantes tendrán que pelear por los huecos restantes. Si finalmente el número se queda en 10 campos españoles, ahí Málaga con La Rosaleda y San Sebastián con el Reale Arena parecen partir con algo de ventaja sobre el resto, por ciudad y proyecto.

En un principio, España presentó 15 estadios candidatos, que estaban en fase de estudio. Además de los ya mencionados, aspiran a ser subsede del evento El Molinón (Gijón), La Romareda (Zaragoza), Riazor (La Coruña), Balaídos (Vigo), Estadio de Gran Canaria (Las Palmas), Nueva Condomina (Murcia) y Nuevo Mestalla (Valencia). Si nada cambia, Málaga tendrá que pelear con todas estas ciudades para finalmente ser designada oficialmente como una de las sedes del Mundial 2030.

El proyecto, en marcha

Mientras se disipan las dudas, las administraciones siguen adelante con el proyecto de remodelación de La Rosaleda, condición indispensable para que Málaga pueda ser sede. Los dueños de La Rosaleda -Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- ya presentaron hace unos meses el anteproyecto para renovar el estadio de Martiricos y sus alrededores para adaptarlos a las condiciones que impone la FIFA para ser sede del torneo. La Rosaleda pasaría a tener 45.000 asientos y se acondicionarían los aledaños con hasta 5.000 plazas de parking. En cuanto a capacidad hotelera, aeropuerto y conexiones de transporte público, Málaga no tendría ningún problema para cumplir.