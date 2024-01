La Rosaleda recupera hoy el olor de las grandes noches de fútbol para estrenar 2024 con el último regalo de Navidad. Málaga CF y Real Sociedad cruzan sus caminos (21.00 horas/La 2 y Teledeporte) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un encuentro que hace recordar los mejores momentos en Martiricos, pero que se afronta con los pies en el suelo sabiendo cuál es la realidad y con la cabeza puesta en celebrar al final de la noche que no haya ninguna noticia negativa.

Lo cierto es que es inevitable pensar que cinco años y medio después vuelve un equipo de Primera División a la Costa del Sol (el Granada también fue rival malaguista en la Copa de 2021, pero entonces el partido se jugó a puerta cerrada). Tanto tiempo de espera pone en valor el duelo copero que se va a vivir porque tan cierto es que las preocupaciones están en otra competición como que hacía años que el conjunto blanquiazul no llegaba a esta ronda. Así que es un partido para apoyar al equipo y para ver cómo las piezas vuelven a encajar de cara a la segunda mitad de temporada.

¿Realidad o sueño?

Ahora bien, ya lo dijo Sergio Pellicer en rueda de prensa: «Hay que competir sabiendo que lo importante es Ceuta». Es más que evidente. Haber llegado hasta esta ronda de la Copa tras superar al Barakaldo y al Eldense ya es reseñable. Sin embargo, el objetivo no es más que volver al fútbol profesional y eso no lo da ganar o perder ante un rival de la Champions League, te lo dan las 38 jornadas de Primera RFEF y su posible play off de ascenso.

Desde ahí surge el eterno debate de si competir para ganar o competir para disfrutar. ¿Tiene que ir el Málaga CF a pasar de eliminatoria? El mensaje no debe ser más que el que transmitió el técnico castellonense: «Lo que transmito es que cada vez que nos pongamos la camiseta, sea el partido que sea, es un privilegio. Da igual el rival. Tenemos un club con mucha historia».

Menos seguro tiene el cuerpo técnico el once inicial. Esta vez no hay titulares y suplentes porque la ‘unidad B’ ha dado un salto adelante ante la enorme lista de lesionados. Se controlarán las cargas, pero todo apunta a que no habrá tantas rotaciones como en un principio se podría esperar. La buena noticia es que ya hay muchos más efectivos que hace un mes, por lo que la baraja donde elegir se abre. El gran dilema llega en la portería: ¿Alfonso Herrero o Carlos López? ¿Uno de los mejores guardametas de Primera RFEF o el guardameta que te ha salvado la Copa?

Enfrente del espejo

La paradoja es que aterriza en La Rosaleda el espejo en el que quiere convertirse el Málaga CF, el modelo con el que el club blanquiazul quiere asentar los pilares para regresar al lugar de donde nunca debió irse. Es lo que ha transmitido Loren Juarros, exdirector deportivo ‘txuri urdin’, desde el primer día. Además, Jokin Gabilondo y Sangalli también vivirán un encuentro especial al jugar contra algunos de los que fueron sus compañeros tanto en el filial como en el primer equipo.

La buena noticia es que los aficionados van a disfrutar de un partido de primerísimo nivel, ya que Imanol Alguacil confirmó en la previa que va a presentar «el mejor once posible». Cambios tendrá que hacer porque llega la Real Sociedad con cuatro ausencias -Take Kubo, Hamari Traoré, Umar Sadiq por la Copa Asia y la Copa África, y el lesionado André Silva-. Sin embargo, no va a pensar en el derbi del próximo sábado frente al Athletic de Bilbao ni en nada más. Por lo que los Oyarzabal, Mikel Merino, Zubimendi y compañía podrían presentarse fácilmente en la alineación titular.

Así que solo queda disfrutar. La afición del Málaga CF ha tenido que esperar 2.059 días para ver de nuevo a un equipo de Primera División en La Rosaleda. Sea cual sea el resultado o el objetivo final, habrá que aprovechar con todo este último regalo de Navidad. El premio que volverá a recibir este equipo de forma continuada en el futuro.