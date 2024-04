Pellicer: "Tenemos que ganar, pero la gente quiere hechos"

Sergio Pellicer compareció este viernes a poco más de 48 horas de visitar al Atlético de Madrid B. El mensaje del técnico del Málaga CF fue muy claro: en el vestuario son muy conscientes de lo importante que es volver a sacar los tres puntos. Aunque una cosa es el mensaje y otra el resultado: "Tenemos que ganar, pero la gente quiere hechos", reconoció. Eso sí, aseguró que "nos hemos ganado el derecho a confiar".

Balance del partido

"Es un equipo que me gustó mucho en el primer partido en La Rosaleda: joven, dinámico, agresivo, con gente con mucho desparpajo y velocidad. En su estadio ha marcado en todos los partidos menos en uno, es el cuarto equipo más goleador. Nos va a llevar a recuperar nuestra mejor versión, a estar atentos para saber atacar y defender las transiciones. Tienen un ritmo muy alto. Va a ser un partido como todos. Nosotros estamos preparados para conseguir la victoria después de tres partidos, tenemos ese debe porque se acerca lo más importante".

Subir el nivel

"Espero más de todos, lo sabemos. Es cierto que venimos de los últimos partidos con tres empates. Nos penaliza mucho el partido con Linares, es en el que no puede ocurrir lo de la primera parte. Tenemos que reflexionar para actuar y seguir mejorando. A estas alturas, me parece ventajista decir que no vamos a conseguir el objetivo y muy populista que lo vamos a conseguir, prefiero ser realistas. Nos hemos ganado el derecho a confiar. Hay que tener más tranquilidad porque es muy importante lo mental. Los jugadores no tienen que tener ruido. Estamos luchando por conseguir el objetivo, hay dos maneras: la directa está difícil y en la otra vamos a por todas. Llevamos 8 partidos con 4 empates y 4 victorias. Es insuficiente cuando nos vimos ahí".

Ramón

"Ramón va a poder tener minutos. El lunes no pudo entrenar. Los que estamos dentro sabemos la realidad. Ha vuelto a hacer una semana completa. No va a salir de inicio, pero sí para ayudarnos dependiendo del plan de partido".

Ruido externo

"Yo me mantengo al margen, pero cuando recibes mensajes de ánimo significa que hay ruido. Estoy acostumbrado al abrazo de la victoria y a la soledad del empate o la victoria. Tengo empatía con el aficionado. Acepto las críticas. No soy marioneta de nadie. La influencia es mi cuerpo técnico. Tenemos que dar muchísimo más porque queda lo más importante, está lo mejor por llegar y esa es la clave. Hay que mejorar, pero hay muchas cosas positivas".

Confianza en el equipo

"Menos hablar y más hechos, es así, pero solo se hace con trabajo. Entended que esto es un juego, que hay que hacer un análisis global de todos los equipos de la categoría y ved lo que les cuesta a todos. A partir de ahí, hay un escudo y una responsabilidad. Tenemos que dar el máximo, va a llegar o no, pero nosotros tenemos que estar ahí. ¿Podríamos estar mejor? Indudablemente, pero también mucho peor. Nos hubiese gustado estar más cerca de la primera posición, pero estamos ahí. Primero hay que asegurar dónde estamos para mirar más alto".

Presencia de suplentes

"Nadie me pregunta por Aarón, patrimonio de club, lo hizo muy bien. Cuando uno no juega, siempre se pregunta por él. Murillo compitió muy bien y Aarón lo hizo excepcional. Con el tiempo hablará por sí solo. Hay cosas positivas y va a haber oportunidades para todos porque podrán romper la puerta. A los buenos los vemos todos. Para mí lo más importante es que me conocen todos y no castigo a nadie. Intentamos poner el mejor equipo en cada partido. Siempre hay que dejarse un titular en el banquillo, lo dicen entrenadores de más nivel".

Dioni

"Dioni va a aportar lo que tiene, saber jugar ese tipo de partidos, que no le queme el balón en la zona de finalización. Ha estado fuera un tiempo, lo veo bien. Es cierto que hemos estado jugando mucho con Dioni y Roberto. Ahora tres centrocampistas, pero solo tengo seis y pueden hacer esa labor de segunda punta. Cuando alguien no juega no significa que no esté bien, hay otros que suben de nivel".

Dioni ha sido uno de los perjudicados con el cambio de dibujo. / Málaga CF

Acuerdo con los clubes de Málaga

"Me parece sensacional. La cantera es el futuro y que haya unión entre todos los clubes, lo he podido vivir. A mí me parece que es la clave y que haya conexión para que esos jugadores no se vayan a 100 kilómetros. Nos tenemos que dar cuenta de que la cantera es importante, pero lo que a todos nos representa es el primer equipo. Cuanto más arriba esté con toda la inyección económica, menos canteranos se irán".

¿Sorpresas en el once?

"Queda el entrenamiento del sábado. Sabemos que siempre puede haber una novedad. Que tengamos muy claro que los jugadores que vayan a salir saben de la importancia y de lo que venimos. Para mí no es importante la foto inicial, es cómo terminamos. El rival nos va a dar un desgaste físico y mental. Cuando un jugador salga tendrá que dar ese plus. Los cambios van por el plan de partido".

Obligación en los resultados

"Son todos los mensajes y estamos juzgados cada semana, es la obligación que tenemos. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Tenemos que ganar, pero la gente lo que quiere son hechos. Esto es el fútbol. Cada semana tenemos un examen, en función de dónde estemos será más o menos difícil".