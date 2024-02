Chus Mateo, entrenador del Real Madrid. / ACBPHOTO

La expresión «abrir un melón» se suele utilizar cuando alguien crea un debate controvertido del que todo el mundo opina. Esta semana dos de los mejores entrenadores de Europa han creado un par de esos debates.

El primero lo hizo sin ni siquiera hablar. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ganó el domingo la Copa del Rey. En la final, que les enfrentó al Barça, Mateo tiró por tierra todo esto de las rotaciones, de jugar con muchos jugadores para mantener el ritmo y la energía en el juego. Lo hizo él, que tiene una de las mejores plantillas de Europa, si no la mejor. Resulta curioso que aquí en Europa se hable tanto de esto de las rotaciones cortas, de que un jugador no debe jugar más de siete minutos seguidos. Los seguidores a la NBA están acostumbrados a que cuando llega el momento de la verdad en los play off, los mejores equipos juegan con 7-8 jugadores. Y no pasa nada. Aquí en Málaga tenemos el ejemplo contrario. Ibon Navarro juega con sus 12 jugadores intentando repartir las cargas de minutos entre todos ellos. Y tampoco pasa nada, al contrario, su equipo juega fenomenal y recibe los halagos de todo el baloncesto español y europeo.

Mateo en esa final del pasado domingo, no creo que estuviera predispuesto a jugar con solo 5 jugadores. Lo que sí hizo es no sentar a ninguno de los jugadores que lo estaba haciendo bien bajo su opinión, que es la que vale puesto que es el entrenador. Solo hizo descansar a los 5 jugadores que empezaron el partido algún rato en el segundo cuarto. En el tercer y cuarto período no hizo descansar a nadie, solo sentó a alguno por cargarse de faltas. Pero creo que lo hizo porque los que estaban en la cancha lo estaban haciendo muy bien y en ningún momento el equipo dejó de jugar intenso o defender a gran nivel por cargar a sus jugadores de minutos. Y pienso esto por lo que pasó con Poirier en esa segunda parte. Empezó jugando el tercer cuarto Tavares, que es el pívot principal del equipo. Y lo estaba haciendo genial. No encontró Mateo motivo para sentarlo. Pero hizo faltas y tuvo que sentarlo para reservarlo. En su lugar entró, como casi siempre, Poirier que lo hizo también genial, por lo que acabó el partido. Chus Mateo no volvió a sentarlo para sacar de nuevo a Tavares. Y es que tampoco había motivos para hacerlo puesto que Poirier lo hizo tan bien como Tavares.

Dentro de su plan de dirección de partido, Mateo fue justo. Él no hizo descansar a Tavares porque no había motivo hasta que hizo faltas y su sustituto, Poirier lo hizo tan bien que tampoco había motivos para sentarlo. Este planteamiento puede traer algún ‘careto’ en una plantilla de tanta calidad. Por ejemplo, Causeur no jugó un solo minuto. Rudy, Llull y Chacho jugaron muy poco y solo para dar un respiro a otros compañeros en el segundo cuarto. Aunque estos están por encima de estas cosas, ellos sólo quieren ganar. Sí se veía con un poco de cara de seta a Hezonja, puesto que su participación en el partido fue también testimonial para hacer descansar a Yabusele.

El objetivo de Mateo estaba conseguido porque él solo pensaba en ganar y lo consiguió. Y ese es el motivo de que este debate de jugar con muy pocos jugadores en una final no se haya tratado de la misma manera que si hubiera perdido esa final. Entonces muchos hubieran ido a por Mateo.

El otro debate de la semana lo abrió Sergio Scariolo tras la derrota de España ante Letonia en Zaragoza. Él dijo que le sorprendió el estado de forma de algunos jugadores de la selección que tienen un rol en sus equipos muy poco protagonista. Scariolo abrió dos debates en uno.

El primero, es claro: ¿deben ir a la selección jugadores que no están siendo importantes en sus equipos? El segundo me parece mucho más importante: los mejores jugadores españoles no son los jugadores importantes en sus equipos. Y es más importante porque tenemos una idea, gracias a las grandes competiciones que la selección ha ganado, de que tenemos un magnífico grupo de jugadores españoles como para confeccionar una gran selección. Pero la realidad es que esos jugadores no son principales en sus equipos, que juegan poco, para hacer descansar a los jugadores importantes que suelen ser extranjeros, y que es difícil ver a españoles en los minutos finales de los partidos de sus equipos.

Y esto se ha producido ahora, puesto que en esta ventana de competición de selecciones Scariolo ha podido seleccionar a jugadores de los equipo de Euroleague, jugadores que son los mejores pero que en esos equipos su rol es secundario. Hasta ahora había podido salvar esas ventanas contando con jugadores de otros equipos menos potentes y, posiblemente, con peor calidad, pero mucho mejor preparados para jugar casi sin entrenar puesto que tienen un rol mucho más importante en sus equipos.

Ambos debates me parecen interesantes y seguro que tendrán detractores y gente a favor, muchas veces un poco ventajoso puesto que se pronuncian en función de si se ganó o se perdió. Pero hasta eso es respetable ya que lo único importante en el deporte profesional es ganar.