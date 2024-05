La vista a atrás

Existen afirmaciones que son tan contrarias la una de la otra que simplemente no pueden existir conjuntamente, esto lo conocemos en Filosofía como el principio de contradicción.

Se dice que fue Leibniz el primero en formularlo de una forma clara y didáctica. El filósofo alemán definió el principio de contradicción de la siguiente forma: «una proposición o es verdadera o es falsa». Esto dicho así parece muy obvio, pero hay algo más escondido tras la afirmación de Leibniz, que una proposición no puede a la vez ser verdadera y falsa, que una proposición solo puede tener un sentido. Además, Ockham, con su conocidísimo principio de la navaja, la navaja de Ockham, ya había dicho que el universo no multiplica los entes sin necesidad, así que cuando se ofrezcan más de dos explicaciones posibles a un suceso debe elegirse la más simple.

Con estas dos nociones presentes debemos ahora mirar hacia atrás, a nuestro pasado. Ya decía Marx en su materialismo histórico que los hombres construyen su sociedad basándose en lo que heredan de sus antecesores. Por tanto, no parece muy inteligente seguir hacia no se sabe dónde sin realizar un examen de conciencia y una revisión de pérdidas. Lo que perdimos está claro, numerosas vidas de gente normal que se levantaba y tomaba café, iba a trabajar, estañaba el mar y dormía poco. Vidas que, como nosotros ahora, tenían un proyecto a futuro, un sitio dónde estar a largo plazo. Además, los motivos por los que esas vidas se perdieron son injustos, viles y crueles. El motivo principal fue el económico, pero también estuvieron presentes los de raza, sexo, religión, y por supuesto los políticos. El examen de daños se presenta fuerte. Hay heridas que no se cierran porque hay quienes siguen sin saber dónde descansan sus muertos, personas cuyo único delito fue tener ideas políticas distintas a las que imperaban en el momento.

Por eso no entiendo cómo pasamos las cosas por alto cómo obviamos, como conjunto social, que Donald Trump haga un vídeo en su cuenta en Truth Social haciendo referencia a crear un Reich unificado, en una clara alusión a Hitler. Estados unidos está cayendo como país en el principio de contradicción al dejar que alguien con esas convicciones sea candidato a la presidencia. Ellos, que dicen ser la luz de mundo libre y que, además, lucharon contra la Alemania de Hitler con todo lo que tenían, no pueden afirmar defender la libertad y dejar a ese hombre soltar eso por la boca.

Veo el futuro muy negro porque no hemos aprendido nada. Seguimos juzgando al otro y castigando al diferente y solo hace falta tiempo para que la guerra estalle.