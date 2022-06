David Kravish, un «soldado» a las órdenes de Ibon Navarro

El Unicaja anunció este jueves el nombre de su tercer fichaje, el primero de su juego interior: David Kravish. Es un pívot estadounidense de 29 años y 2.08 metros, que firma por una temporada con opción a una segunda en Málaga. Es el tercer refuerzo de este mercado estival tras las llegadas de Kendrick Perry y de Nihad Djedovic.

Formado en Estados Unidos, desembarcó en Europa en 2015 de la mano del BC Nokia de Finlandia. De ahí dio el salto hacia la Liga de Polonia con el Energa Czarni Slupsk, jugó también en Bielorrusia con el Tsmoki-Minsk y en el verano de 2018 llegó al Avtodor Saratov. de Rusia.

En 2019 firmó por el Baxi Manresa, en aquel entonces a las órdenes también de Pedro Martínez. Solo duró una temporada con 21 partidos en ACB, anotó 12.12 puntos, capturó 4 rebotes y promedió 14.2 de valoración.

Su buen año en Manresa le sirvió para dar el salto al Bamberg alemán y este último año lo ha pasado en el Galatasaray, logrando en su carrera jugar partidos tanto en la Basketball Champions League y en FIBA Europe Cup. En Turquía, este pasado curso promedió 5.7 rebotes y 1 tapón por partido, además de 9.7 puntos.

¿Cómo es David Kravish y qué puede aportar al Unicaja? Jordi Agut, redactor de Regio7 de Manresa, periódico del mismo grupo editorial que La Opinión de Málaga, es una de las voces más autorizadas para descubrir los secretos del nuevo jugador cajista: «Kravish llegó a Manresa sin que mucha gente le conociera. Tenía carrera sobre todo por el este de Europa y la primera impresión, el día de la presentación, era la de un jugador alto pero sin mucho aspecto de dominar por su físico. Jugó en la primera temporada de esta etapa de Pedro Martínez en el Manresa y en los primeros meses tenía problemas para adaptarse a lo que el técnico pide de un «cinco», que suele ser que sea bueno en las continuaciones e intenso en defensa incluso a media cancha. También fue víctima de unas primeras jornadas en que los resultados no llegaban y tenía tendencia a cargarse de faltas rápidamente. Pero igual que le pasó al resto del equipo, mejoró en los meses de noviembre y diciembre y, poco a poco, se erigió en un puntal, junto con Ferrari, Dani Pérez y Toolson.

Kravish es un jugador más móvil de lo que parece a simple vista y también con más capacidad de intimidación de lo que su aspecto denota. No es nada espectacular, pero sí muy efectivo en pick and roll hacia el aro y, sobre todo, en pick and pops y tiros de cuatro o cinco metros. Desde esta distancia es prácticamente infalible. También tiene capacidad para abrir mucho el campo y tiene un más que aceptable tiro de tres puntos. Es bueno en el rebote en ataque, aunque este aspecto ya no se sabe si es propio del jugador o inherente a todos los equipos de Pedro Martínez

Entre sus puntos débiles podríamos encontrar la falta de fuerza física ante pívots dominantes. No va mucho al cuerpo a cuerpo y por ello ha desarrollado un muy aceptable tiro a media distancia. La lateralidad tampoco no estaría muy desarrollada en su juego si tiene que defender a jugadores más pequeños o que entran de fuera hacia dentro.

En Manresa dio un rendimiento en progresión, se revalorizó durante la temporada interrumpida por la pandemia y el club no le pudo retener ante ofertas de fuera, como la del Brose, que fue quien le fichó».

El que seguro que no será compañero de Kravish en el Unicaja es el dominicano Ángel Delgado, que se ha comprometido con el Pinar Karsiyaka turco para la próxima temporada. El expívot del Surne Bilbao era uno de los jugadores que también estaba en la agenda verde.