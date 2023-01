Con mucho sudor y esfuerzo, el Unicaja sacó esta noche la décima victoria de la temporada en Liga Endesa. No fue un partido fácil, pero Ibon Navarro destacó en rueda de prensa la capacidad de superación ante los problemas.

"Ha sido un partido complicado porque están jugado a gran nivel. Han controlado la primera parte, hemos fallado tiros debajo del aro, casi recuperamos varios balones que acabaron en canasta de ellos. Ahí hemos perdido ritmo y distancia. En el tercer cuarto hemos jugado parecido que con UCAM. La salida de energía ha sido muy buena. Se han agarrado al partido y en una segunda vuelta con Alberto hemos pegado otro tirón. Con las molestias de Agustín Ubal nos hemos aprovechado. Estamos contentos porque sacamos adelante un partido con problemas", confesó.

Sin embargo, las malas noticias físicas parecen no tener fin en estos momentos. "Vamos a ver cómo está Tyler Kalinoski que se ha vuelto a torcer el tobillo y Dylan Osetkowski no puede usar la mano", comentó el técnico. Pero ahí ha vuelto a sacar el empuje del Carpena para vencer: "Creo que hemos sacado el partido con la ayuda de la afición, ha estado espectacular empujando para transmitir la energía que nos ha faltado. Contentos, décima victoria y vamos a ver cómo podemos llegar a Tenerife".

Lo cierto es que el exterior cajista parecía haberse recuperado, algo, de sus molestias. "Había calentado y era mejor empezar caliente. Ha empezado bien y luego le ha costado. Yo creo que después ahí hemos ajustado. También hemos tenido problemas en el emparejamiento en el 3 con Djedovic y Jonathan Barreiro. En la segunda parte parte hemos estado bien. Tyson Carter ha entrado mejor en la segunda mitad, pero Tyler ya no estaba tan bien", analizó.

No obstante, no fue un buen partido para todos. Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket, manifestó con rotundidad que estaba "enfadado" con el criterio de los árbitros. Ibon Navarro, mucho más cauto, definió el arbitraje como correcto. Aunque reconoció que "si Jaume se ha quejado, no suele ser una persona que se queje sin razón".