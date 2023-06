El Unicaja no se plantea dejar la Basketball Champions League a corto plazo para regresar al "universo Euroliga". Así lo anunció el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto: "En el ecosistema actual no nos planteamos jugar la Eurologa. El Gran Canaria ha ganado la Eurocup y no participará la próxima temporada en la Euroliga por cuestiones financieras. Deportivamente es una competición muy bonita, pero financieramente es insostenible. Se basa en gente que llega apostando con mucho dinero, como el Hapoel de Jerusalén, que va a hacer una fuerte inversión y se va a la Eurocup con la intención de terminar en la Euroliga. El presidente del "Granca", Sitapha Savané lo explicó que para ellos era pegarse un tiro en el pie jugarla. Para un equipo de la zona baja de la Euroliga (sin licencia) no hay ni interés competitivo. Tienen que esperar a ver si les vuelven a invitar o no para saber si la juegan al año siguiente. Si hay un marco distinto en el futuro, el Unicaja se lo planteará. También hay que racionalizar el calendario con demasiados partidos para los jugadores. Hoy en día, si esto sigue así, se seguirá en la BCL", concluyó el presidente.