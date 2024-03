Kalinoski es duda y Lima no viaja para jugar el Breogán-Unicaja

Ibon Navarro repasó la actualidad del Unicaja en la previa al partido de Liga que este sábado jugarán los verdes, desde las 18 horas, en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Breogán. Una cita para la que el técnico cajista no contará con Augusto Lima, que está a punto de ser padre, y para la que es duda Tyler Kalinoski, por problemas gastrointestinales.

Kalinoski, duda y Lima no viaja

"Hemos tenido un problema con Tyler Kalinoski, que ha pasado mala noche por un problema gastrointestinal. No va a entrenar y vamos a ver si puede viajar. Augusto Lima no viaja porque va a dar a luz su pareja y se queda aquí para acompañarla y disfrutar de ese momento".

Cargas de trabajo

"El proceso va bien. Tenemos a Kendrick Perry todavía no al ritmo perfecto. Llegó con mucha más carga de minutos que el resto y todavía estamos en el proceso. Yankuba Sima vino con un problema en el tobillo que no le ha permitido jugar a su mejor nivel estos dos últimos partidos, pero va entrando ya más o menos bien. Lo bueno es que desde la Copa no hemos tenido viajes y eso nos ha ayudado".

Breogán, próximo rival

"Breogán es extraño que esté ahí abajo. Es un equipo que trabaja los 40 minutos independientemente de cómo esté el marcador. Tiene jugadores capaces de meter, hacen buenos tiros, pero están con porcentajes anormalmente bajos. Es un equipo que juega bien. El Pazo es una de esas canchas en las que es difícil ganar. Nos van a exigir mucho. Con McLemore y Gray tienen más anotación. Cualquier día empezarán a meter y nosotros vamos preparados por si es este sábado".

Cambios en la plantilla gallega

"Aquí era otro equipo cuando vino al Carpena. Los equipos están cambiando jugadores y estructuras, pero la idea de juego es similar. Ahora con Gray sí puede que cambien algo más si juega de escolta o de base. Mrsic tiene su filosofía de juego y no lo van a cambiar. Nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro bien. Con eso seguro que seremos competitivos y tendremos opciones de ganar. Tenemos que ser nosotros".

Jugar fuera de Málaga

"Me fui contento con el nivel de concentración y seriedad tras el partido contra Estrasburgo. Estamos sólidos. Veo al equipo bien de cara a esta semana exigente de tres partidos. Queremos asegurar el liderato europeo y ojalá tengamos el siguiente fin de semana la opción de alcanzar al Real Madrid".

Real Madrid

"Los jugadores no van a pensar en el Real Madrid. Si no ganamos en Lugo... No creo que el equipo se vaya a despistar. Los partidos de Lugo y Turquía tienen la suficiente importancia para que nos centremos en ellos".