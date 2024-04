Ibon Navarro: "El equipo está muy obcecado con ganar la Final Four"

Una vez cerrado ya el pase a la Final Four de la Basketball Champions tras la victoria contra el Promitheas (83-90), Ibon Navarro compareció para analizar el pase a estos dos últimos encuentros y también el partido en Patras.

"Un partido en la línea que esperábamos después del partido en Manresa, con el viaje. Sabíamos que nos iba a costar, teníamos que intentar estar lo más sólidos posible para que no cogieran una gran diferencia. Creo que hemos estado muy bien en el segundo cuarto a pesar de los bajos porcentajes", analizó el técnico en cuanto a la primera mitad.

No obstante, la experiencia y el talento acabaron por imponerse: "En la segunda parte hemos dominado. Cuando parecía que el partido estaba cerrado, ellos son un equipo que vive del triple. Ha aparecido Hale y ha metido unos tiros increíbles. Han tenido una situación de 7 puntos, pero entre la experiencia de Will y los tiros libres de Djedovic en los minutos finales hemos sacado el partido. Estamos en Belgrado".

Los focos en la Final Four

Todos los focos están puestos ya en la cita del 26 al 28 en Belgrado. Un camino que ya ha recorrido el Unicaja y con el que sueña de nuevo: "Aquí ya hemos estado. Me preocupa que el equipo está muy obcecado con ganar la Final Four. No se la van a dar al equipo que más la quiera porque todo el mundo la quiere mucho. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que nos pasó, va a ser muy difícil porque va a haber tres equipos que la quieren tanto como nosotros y han hecho méritos para estar ahí con un gran baloncesto. Tendremos que hacer las cosas muy bien, la temporada está siendo muy buena y tenemos la oportunidad de ganar ese título. Intentaremos disfrutarlo y poder celebrarlo con nuestra gente".