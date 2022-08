Canela Party es un festival de música que este año ha celebrado su 14º edición en el Recinto Ferial de Torremolinos (Málaga) pero que comenzó como una fiesta entre amigos en 2007. Este año se ha hecho un hueco en el olimpo de los festivales de verano gracias aesta excentricidad: el último día está prohibido entrar al recinto sin disfrazarse.

En la página web del festival, varias de las preguntas frecuentes apuntan hacia esta particularidad. “Es tradición desde la primera edición del CanelaParty que tanto el público como los artistas acudan disfrazados al último día de festival”, responden la organización a la pregunta “¿Qué diablos es eso de la fiesta de disfraces?”

Según explican, puedes disfrazarte “de lo que te venga en gana y tu imaginación te permita, pero recuerda que el respeto a los demás es fundamental”: la creatividad es fundamental, pero siempre sometida a mantener un entorno respetuoso y libre de violencia, por lo que el festival se reserva el derecho de admisión y expulsión a aquellos disfraces “ofendan a las minorías étnicas, así como actitudes racistas, machistas, xenófobas o que atenten contra la libertad sexual o religiosa”.

A la pregunta definitiva, si es obligatorio disfrazarse el sábado 27, la organización del CanelaParty es clara: “no, no es obligatorio, pero sí que es recomendable para poder disfrutar la CanelaParty full experience.

A pesar del tono conciliador de la web del festival, los internautas no son tan benevolentes. Un hilo en Twitter seleccionando los mejores disfraces de la edición de 2022 que ya ha sobrepasado los 20 mil me gustas lo deja bien claro: “Uno de los motivos por los que el CanelaParty es el mejor festival de España es porque el último día no te dejan entrar si no vienes con disfraz”.

Pero lo más impresionante es cuán en serio se toman los asistentes esta norma: además de la originalidad de los mejores disfraces, también destacan por el acabado y el trabajo detrás de cada pieza que han convertido al CanelaParty si no en el “mejor” festival, desde luego en el más “viral” de la temporada de verano.