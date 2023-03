Blanca Portillo ha sido reconocida con el Premio Sur en la 26º edición del Festival de Cine de Málaga, y no ha dejado indiferente a nadie con su intervención: aunque la actriz recibió el galardón el pasado 12 de marzo en la gala celebrada en el Teatro Cervantes, ha sido ahora, tres días después cuando su intervención se ha hecho viral.

El vídeo original que ha comenzado ha circular masivamente, publicado por 'El cine en la SER' acumula más de 275 mil reproducciones y se ha colado entre las tendencias de las principales redes sociales.

"Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor" comenzaba mostrándose ante el público con un sencillo 'outfit' de vaqueros y camisa blanca: "Ha sido una decisión muy pensada. Esta noche no estoy aquí para defender un personaje o un trabajo concreto. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi cuarenta años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación y puesto que es eso lo que estáis valorando quiero recibirlo como persona, no como actriz".

Brad Pitt y yo hemos tenido que luchar contra nuestro físico par que se valorara nuestra capacidades

Con esta introducción, la profesional que ha dado vida a personajes tan trascendentes como Maixabel se abrió en canal y contó que "esto es sencilla y llanamente lo que soy Blanca una persona, un ser humano despojado de lujos y disfraces, sin aditivos ni colorantes ni conservantes. Una mujer de 59 años que la mayor parte del tiempo tiene miedo y frío y que necesita desesperadamente cariño y apoyo. Que prefiere los vaqueros a los trajes de noche, las cañas con amigos al champán de las fiestas, que prefiere el amor a la admiración.

Blanca Portillo se compara con Brad Pitt

A mitad del discurso, Blanca ha cambiado el registro para abrir el tema por el que ya está recibiendo cientos de miles de aplausos: el físico normativo como condición para trabajar en los escenarios: "Brad Pitt y yo tenemos algunas cosas en común: tenemos casi la misma edad. Tenemos exactamente la misma nariz, idéntica. De la mía se sacan cinco suyas, pero son la misma 'anyway'. Por cierto, es una lástima que naciera en Oklahoma y no en burgos por ejemplo. Porque se ha perdido conocer al amor de su vida, que soy yo, y no a Angelina Jolie".

La frase más impactante de su discurso comenzaba explicando que "lo otro que tenemos en común es que ambos hemos tenido que luchar contra nuestro físico par que se valorara nuestra capacidades actorales, solo que al revés. Él ha luchado contra su belleza para demostrar que es más que un cuerpo y rostro hermosos y yo contra mi falta de belleza para demostrar que sin ella también se puede ser actriz".

Por último, Portillo ha dedicado el discurso de homenaje a su carrera a todos aquellos que están luchando por empezarla: "Así que quiero aprovechar este reconocimiento para lanzar un mensaje de fuerza y esperanza a todos aquellos a quienes les han dicho que les hace falta el físico para dedicarse a esta profesión. Lo que hace falta para dedicarse a ella lo que hace falta es amor, esfuerzo, formación, capacidad de soñar lo que no existe, valentía para sobreponerse al miedo, respeto por ti mismo y por quienes te rodean. Cultura, trabajo y devoción. Todo eso aumenta con los años y con la práctica, todo lo demás se lo lleva el tiempo".