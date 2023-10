Lo habían avisado y cumplieron la promesa: los trabajadores del Museo Picasso Málaga mantuvieron ayer una nueva jornada de huelga y se concentraron a las puertas de la pinacoteca durante la inauguración oficial de la nueva exposición temporal, El eco de Picasso, para exigir avances en la negociación del convenio colectivo del Museo.

Hasta ahora, durante estos meses de protestas laborales, la empresa, o sea, el Museo Picasso Málaga, no se había pronunciado públicamente al respecto. «No queremos entrar en desmentidos constantes. Las cosas hay que hablarlas en la mesa de negociación, no en los medios de comunicación». Son palabras del gerente del Museo Picasso de Málaga, Guillermo Peiró, que atendió a los medios de comunicación tras la rueda de prensa de El eco de Picasso y que lamentó las «falsedades y las inexactitudes» cometidas por el comité de empresa a lo largo de las últimas semanas.

Peiró instó a los empleados de la pinacoteca a que ofrezcan «un entorno de paz social» y a que dejen de «convocar y desconvocar huelgas como medida de presión». «La vía de la confrontación no va a llegar a ningún lado», abundó Peiró, quien pidió a los trabajadores abandonar los eslóganes y las palabras altisonantes (Museo de lujo, trabajadores de saldo, es uno de los lemas de la protesta laboral).

Los empleados del Museo Picasso Málaga reivindican una mejora salarial que compensara la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde la crisis de 2008, que según el comité asciende al 25%, así como obtener mejoras en conciliación como no trabajar más de siete días seguidos, remuneración doble por horas extraordinarias fuera del horario, una regulación del teletrabajo y más semanas de jornada intensiva en verano.

El gerente del Picasso, que niega que se haya producida tal pérdida de poder adquisitivo y que es falso que los sueldos lleven congelados once años, afirmó que hay puntos en los que se puede avanzar y otros en los que llegar a un acuerdo será virtualmente imposible. Sobre los principales asuntos de discrepancia, explicó Peiró que hay aspectos de la jornada que ambas partes entienden «de manera distinta» y, respecto al salario, subrayó que «una subida del 8 por ciento, asegurando un 18 por ciento en cuatro años, y una reducción del 4,5 por ciento de la jornada anual no son malas condiciones». Precisó que en los últimos cinco años han subido un 8,5 por ciento y que «es cierto» que hubo una bajada de salarios, pero que en 2022 «no se pudieron subir porque el comité no denunció a tiempo el convenio, y legalmente es imposible hacerlo».

«Lamentamos la imagen que se ha dado, porque parece que esto es un sitio donde las condiciones laborales son infrahumanas y se paga fatal, y ni una cosa ni la otra, pero los escollos no se vencen con confrontación», insistió Peiró. Y zanjó: «Quizás no somos los que más cobramos de los museos en nuestro país [los trabajadores se quejan de que son los peor pagados de toda España entre pinacotecas similares, a pesar de que, actualmente, el Museo Picasso de Málaga está entre los 10 centros de arte más visitados del país], pero tampoco somos los que más trabajamos».

Bernard a los trabajadores del MPM: de la mirada fija a agradecimiento público

El sábado, Bernard Ruiz Picasso se topó con otra protesta de los trabajadores del Museo Picasso Málaga y se quedó frente a ellos un minuto, en silencio, con la mirada fija. Llamó mucho la atención la fotografía del momento, que publicó La Opinión. Ayer, durante la presentación de la nueva temporal de la pinacoteca, el nieto del genio quiso «agradecer a todos los empleados del museo por su fantástica labor». ¿Guiño para la reconciliación entre ambas partes?