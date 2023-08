"¡Ración de patatas bravas cinco euros! ¡Yo quiero eso!". Se escucha a una señora enfundada en un traje de gitana, quien sin pensarlo dos veces entra a una caseta del Real. Son las 14.00 y el Cortijo de Torres empieza a llenar sus calles con grupos de gente en busca de una caseta donde comenzar la Feria de Málaga 2023 con un buen plato de comida.

Paella, callos, berenjenas fritas con miel, montaditos de lomo, platos de jamón y de queso... Los platos no varían mucho respecto a lo que se ofrece en el Centro. Son otros factores los que hacen a algunos de los malagueños y turistas acercarse al real al mediodía.

Precios más bajos

"Yo noto que la calidad de la comida es igual aquí o en el Centro, pero los precios son bastante más bajos en el Real", cuenta Mario, de 40 años, que ha acudido con unos amigos con quien tiene como costumbre comer en la Feria varias veces a la semana. Para otros, la comida es mejor en el Real. "Hay más variedad, aquí se come mejor que en el Centro porque la comida está más buena", explica Loli, mientras degusta un plato de chorizo frito.

El factor de los precios influye en que los jóvenes elijan el Cortijo de Torres para pasar la feria del mediodía. "He venido aquí porque es más barato comer. Hoy por ejemplo me han dado un ticket de bebida y paella gratis, así que si quiero comer en feria aprovecho estas cosas para gestionarme mejor el dinero, que son muchos días. Además, aunque sea gratis, está rico igualmente, así que sale rentable", cuenta Nerea González, de 22 años, quien viene de Antequera para disfrutar de la Feria de Málaga y busca las mejores ofertas para comer, ya que es estudiante y no puede permitir gastar demasiado.

Tal y como cuenta la joven, son muchas las casetas donde se observan carteles en sus puertas que llaman a la gente con la palabra 'gratis' en mayúscula. Degustación de paella gratis, callos gratis con consumición, entre otros, son las ofertas que ofrecen muchos negocios del Real y que sirven para captar gran cantidad de clientela, quienes disfrutan con gusto estas invitaciones.

El olor de carne a la brasa sale de la Caseta 'Peña la Paz' y se observa gran parte de las mesas llenas de familias y amigos comiendo. "Al final cuando comes en Deria no buscas la mejor comida, buscas buen ambiente, música y no dejarte 'un ojo de la cara'. Creo que en el Centro también se come bien, pero hay que saber bien donde ir. En el Real están casi todos los precios igualados, no te llevas sorpresas", expresa Mari Ángeles, de 35 años, en una mesa llena de gente y de todo tipo de comida.

Ambiente de Feria

Para otros, los precios no son importantes, y en Cortijo de Torres buscan un ambiente que en el Centro no encuentran. "He venido aquí a comer con mi familia porque creo que en el Real hay un ambiente más familiar", explica Alberto, de 43 años, quien ha traído a su familia desde Barcelona para enseñarles la Feria de su tierra. "En el Real el ambiente es más sano y bueno", cuenta otra malagueña, Rocío Pulgueño (65 años), quien se encuentra junto a sus amigas en la tradicional Caseta 'El Pimpi' degustando patatas bravas y ensaladilla rusa.

Son muchos los malagueños que afirman que "el Centro está muy masificado". "Mis amigas y yo somos más de la feria de noche, es la primera vez que venimos a la feria del mediodía, y hemos elegido venir al Real porque es un ambiente más juvenil... Además, en el Centro hay muchos turistas", cuenta Noelia, de 20 años. "El Centro es agobiante para ir a comer, en el Real hay mucho más espacio, hay más variedad de sitios, es más fácil encontrar sitio para sentarse sin tener que reservar ni hacer cola", añade una amiga de la joven.

Dos señoras caminan con una flor en la cabeza para reunirse con sus amigas, quienes la esperan en la puerta de una caseta. "Ayer tocó comer en el Centro, y hoy en el Real. A mí me gustan mucho los dos sitios y siempre voy alternando", cuenta Carmen, de 68 años, pero su amiga Encarna opina distinto. "Prefiero el Real, hay más 'sombrita', y hay un ambiente más rociero con los caballos, la música flamenca, las casetas decoradas... Hay más ambiente de feria", explica Encarna.

Lo que está claro es que pocos son los que optan por quedarse en casa al mediodía, y cada vez son más las casetas del Real las que no dejan a nadie sin un plato de comida. "Que luego la gente bebe, y hay que darles de comer bien", expresa el divertido camarero Luis. Y es que, situados en el ecuador de la Feria, y con innumerables vasos de Cartojal en el estómago, hay que saciar el apetito de la fiesta de alguna manera.