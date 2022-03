Píldoritas festivaleras

Kerem Bürsin es el personaje de la jornada, como no podía ser de otra manera en un festival de cine en español. Ya he perdido la cuenta de las veces que me han preguntado en qué hotel se aloja el intérprete turco, dónde tiene previsto almorzar y cenar, etcétera. Desde aquí aviso: no tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer este señor entre nosotros. Desde que se conoció la noticia de la venida de Bürsin, grupos de mujeres de todas las edades y de toda España quedando a través de redes sociales para viajar a Málaga. Ayer, por ejemplo, por la tarde fue trending topic mundial #KerenMalagaFest. Menudo reclamo el chico: que le contraten los hosteleros y hoteleros cuando tengan malas cifras de ocupación, que este hombre con dos paseos se lo arregla de inmediato. Por lo pronto el o la que hace el informe de impacto mediático del certamen ya se está relamiendo haciendo cuentas. Por cierto, me lo he pensado mejor: como soy buena gente aunque a veces no lo parezca realmente, una cosita sepan: tengo la completa seguridad de que Kerem se va a quedar en Málaga hasta, como mínimo, el domingo por la tarde.

2 Tuit del día

@alba_ruest: «Mi suegra se ha hecho amiga de otras señoras de un club de fans de una novela turca y han quedado hoy para ir a ver a los actores en la alfombra roja del Festival de Málaga. Toda una crack».

3 Carla Simón y los premios

Nos cuentan que Carla Simón, la flamante Oso de Oro de la Berlinale por Alcarràs y vieja conocida de nuestro festival (aquí ganó con su debut, la formidable Verano 1993), no está para muchos trotes promocionales: se encuentra embarazada de 5 meses y, naturalmente, ha reducido el número de compromisos con los medios de comunicación. ¡Oso de Oro, bebé en camino y encima quería llevarse la Biznaga del Festival! (Inserten aquí el emoticono ése del guiño porque es una broma).

4 Una ausencia

A veces la crítica más contundente y reveladora de una película no está escrita, ni siquiera es una crítica sino un hecho. Por ejemplo, que se estrene hoy mismo el nuevo artefacto de Los Compadres (Alfonso Sánchez y Alberto López) sin ser incluida en el Festival (por el certamen pasaron las dos anteriores entregas de lo suyo, primero en ZonaZine y después en la competición grande) da buena idea de lo que nos podemos encontrar si nos atrevemos a sentarnos en la butaca para verla. Yo sólo puedo darle las gracias al comité de selección por aliviar un tanto mi vida.

5 Perlas de Miguel Rellán

Le dice Miguel Rellán (Biznaga Ciudad del Paraíso) a Jesús Zotano en DFestival, la publicación oficial del certamen: «Hago todos los cortometrajes que puedo con directores jóvenes. No necesito ni siquiera que me manden el guion: si puedo hacerlo, lo hago. Porque si a mí no me llegan a ayudar, ahora estaría tocando la guitarra en el metro». Y otra cita:«Antes se luchaba con un puñal y un pañuelo envenenado y ahora con un whatsapp. Y el ser humano sigue siendo igual de imbécil. Por eso Shakespeare sigue estando tan vigente».

6 Lo capital de lo industrial

Inevitablemente, en estas páginas no habrá demasiada información sobre el área industrial del festival: la parte que dicen glamurosa, los dimes y los diretes, consumen todo el espacio y las fuerzas. Pero qué bien que se impulse cada vez más la zona dedicada a la sombra y las bambalinas. ¿Saben, por ejemplo, que El hoyo, la película cuyo éxito internacional en Netflix ha llevado a su director a rodar con Rosamund Pike, participó en un programa del Festival de Málaga diseñado para impulsar la finalización de películas en fase de corte final, ya listas para el proceso de post producción y que buscan cerrar su distribución internacional?

7. Sí, todavía siguen los arcos del alumbrado navideño a finales de marzo

Sí, foráneos, visitantes y curiosos: en Málaga dejamos el alumbrado navideño para aprovecharlo en Carnaval y después para por si acaso hay algo que celebrar. Lo que sea.