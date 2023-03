Un ávido comentarista cinematográfico de Málaga ha pergeñado lo que ha llamado el Bingo del Festival de Málaga; una especie del test de Bechdel (ya saben, un método para evaluar la brecha de género en una película) pero aplicado al audiovisual patrio. Vamos a ver: «1. Hombre quiere sexo y a mujer no le apetece. 2. Personaje se le quema la comida. 3. Personaje se mira al espejo. 4. Ducha (o baño) como metáfora de algo. 5. Cámara al hombro enfocando cogote. 5. Personaje tose por alguna razón (todos sabemos la razón). 6. Danza o baile liberador. 7. Abrazo entre lágrimas. 8. Personaje en medio de transporte como símbolo de su huida vital». Si una película reúne todos esos elementos, cante bingo; sólo algunos, línea. Ayer, por ejemplo, en la proyección de Matria podría haber habido revuelo porque la cinta tiene todos o casi todos (ahora dudo con el de la tos; el resto, seguro).

Las historias

Voy a escribir algo un poco destemplado (y quizás injusto) sobre 'Matria', pero allá va: la película se inspira en la vida real de la mujer que fue contratada para cuidar al abuelo del director. No se trata de demonizar a las personas que, afortunadamente, tienen recursos económicos para hacer la vida más fácil y cómoda para sus familiares que lo necesitan, pero, a veces, uno suspira por que la vida real de esa mujer la hubiera contado su hijo o su hija. Otra vez, otra historia será.

Salva, hijo mío, ¡cómo estás!

Salva Reina está muy bien en 'Tregua(s)'. Pero es que también está muuuuy bien: ¿se han fijado en sus abdominales y en el mazao general que luce en la película?

Gonzalo Miró

Ni uno, ni dos ni tres se preguntan qué hace Gonzalo Miró como miembro del jurado de la Sección Oficial del Festival de Málaga. Como me parece un poco de mala educación buscar a Miró por la calle y preguntarle «¿Qué hace un chico como tú en un lugar como éste?» pues me dirijo a la Wikipedia (donde descubró que el nombre completo de Miró es Gonzalo Werther Miró): «Comenzó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, la cual abandonó para estudiar Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria, estudios que también acabó abandonando. Posteriormente realizó estudios de cine en Nueva York, lo que le ofreció la posibilidad de participar en un cortometraje». Pues eso es.

La gran noche de Raphael en las calles de Málaga

Me cuentan que, después de la gala y la cena, Raphael y su esposa, Natalia Figueroa, gustaron de pasear un buen rato por el Centro de Málaga. Y me dicen que, al verlos, un buen puñado de malagueños y malagueñas se les acercaron y les cantaron en coro 'Mi gran noche'. Y me aseguran que el cantante lo disfrutó muy emocionado.

El tuit del día

José A. Cano (@caniferus) tuitea: «Pues en el pase de prensa de 'Matria' al acabar un hortera ha gritado uouuu uouuu en los créditos como si fuese José Luis Moreno dando paso a un número o Michael Knight poniendo el coche en modo turbo. Se nos va de las manos».

Sin (sobre)saltos

Atención, noticia: ningún actor o actriz ha saltado hoy de los módulos ésos del photocall del Festival de Málaga para hacer el canelo.

Ánimo

Un saludo a los responsables de 'Una vida no tan simple', la película de Félix Viscarret que pasan para prensa mañana a las 8.30, sólo horas después de que terminen los Óscar y, por tanto, con muchos periodistas de la cosa cinematográfica medio dormidos. Esperemos que todos los compañeros mantengamos el decoro y no nos dé a ninguno por roncar.