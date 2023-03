Mi película sobre un músico favorita es '22 short films about Glenn Gould' (titulada entre nosotros 'Sinfonía en solidad: un retrato de Glenn Gould'). La recuerdo cada vez que veo un biopic de ésos en los que las vidas de Johnny Cash, Ray Charles, Tina Turner et al parecen intercambiables porque, a grandes rasgos, son abordadas siguiendo la misma escaleta. En cambio, el retrato de François Girard del singularísimo pianista canadiense no pretendía ser la ilustración audiovisual de la entrada de Wikipedia del mejor intérprete de Bach que ha existido, sino una indagación en su esencia, muchas veces, incluso, desde la fabulación empática, casi desde la telepatía.

Algo de eso hay en 'Rebelión', la película con la que José Luis Rugeles ofrece un retrato del irrepetible salsero Joe Arroyo solo desde sus momentos oscuros, vulnerables y más humanos, prescindiendo casi por completo de su mito y también inventando, perorando desde la documentación exhaustiva. De esta forma, contemplamos a Arroyo (un entregadísimo Jhon Narváez) entre bambalinas, preso de un estado de pánico, o en un ensayo, comunicándose despóticamente con su banda en su intento de lograr imperceptibles matices en un tema, o dialogando con el fantasma de su primera esposa, Mary, el timón al que siempre buscaba aferrarse.

El retrato, la película, no glorifica ni condena al músico (un auténtico icono en su país, lo que multiplica el riesgo de la aproximación de Rugeles), ni siquiera busca que empaticemos con sus sombras; sólo persigue retratarlo en sus zozobras y ansiedades, que fueron muchas y poco agradables, para despojarlo de todo el material con el que se suele mitificar a las leyendas. 'Rebelión', el resultado, es áspera, a veces algo histérica, también repetitiva, pero, sin duda, valiosa como vía de exploración alternativa del biopic musical. ¿Que no es un recuento cronológico, del rags to riches, de los episodios fundamentales de una vida? Tanto mejor, ¿no? Si buscan eso, ya saben, a la Wikipedia.