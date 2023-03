Hablábamos ayer de un bingo que circula en el Festival de Málaga. Si una película del certamen contiene cierta cantidad de elementos (personaje se mira en el espejo, personaje se baña con alguna intención simbólica, a personaje se le quema la comida, personaje inicia viaje en un medio de transporte como metáfora de un cambio vital, etc), el espectador puede cantar línea o, ya a tope, un «¡bingo!» desaforado. También circula un bingo sobre las ruedas de prensa y las frases más manidas que allí se escuchan: primero, las de los directores, como «No se habla lo suficiente del tema de esta película» o «Parece que a la sociedad no le interesa este tipo de cine»); luego, las de los actores, como «Este personaje es un caramelo, un regalo», «Es el rodaje más duro al que me he enfrentado» (o sea, «tengo al equipo delante y quiero pedirle perdón por mis estupideces») o «El nivel de exigencia era grande pero la historia merecía la pena» (aka «Quiero seguir trabajando»); y las de los productores, como «Dada la precariedad de la industria es un milagro que esta película se haya hecho». Por no hablar de las de algunos periodistas: «En realidad, esto no es una pregunta sino más bien un comentario...». Y bla, bla, bla.

Las «resañas»

Me cuentan que uno de los directores (o directoras) de la Sección Oficial ha cogido un monumental cabreo al leer una reseña de su película en un medio de comunicación nacional. Asegura ser consciente de que su película no es una obra maestra pero que no merece la saña empleada por el crítico (ahí va un juego de palabras: más que una reseña, es una resaña). Bien, siempre puede consolarse con un hecho objetivo, incontrovertible: la invitada que peores, más injustas y brutales ha recibido ha sido, es y será la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Juegos de palabras

Los juegos de palabras son una de esas armas cargadas por el diablo. Cuando tienen su gracia, pueden resultar reveladores y tronchantes (palabra ésta que han puesto de moda los de Netflix) pero cuando no la tienen, pues... Así, después de empacharnos con la «gran noche» de Raphael al recibir la Biznaga Ciudad del Paraíso (aquí mismo lo pusimos: perdón), ahora nos toca sufrir cómo Elena Trapé «encanta» al Festival con su película 'Els Encantants'. Venga, a currárselo un poco más, compañeros y compañeras. Por ejemplo, si 'Els Encantats' ha resultado una película íntima, agradable, de autoralidad refrescante podéis titular vuestros artículos: «Peppermint Trapé».

El tuit del día

Le cedemos el espacio al director Alfonso Albacete, un clásico de nuestro certamen que este año echa de menos a alguien especial: «Nos veíamos cada Festival de Málaga. Nos quedamos hasta las mil viendo los Oscar. Empezamos juntos en esto del cine. Un año sin Regina Álvarez». Pues sí, ayer se cumplieron doce meses del fallecimiento de la realizadora, documentalista y videoartista malagueña.

El otro tuit del día

Ayer, domingo, la Diócesis de Málaga (@DiocesisMalaga) tenía una información importante para las gentes del cine en español que acuden de diferentes partes de España y de Iberoamérica para pasar estos días con nosotros: «Si estás viviendo el @festivalmalaga y buscas un lugar para celebrar la Misa esta mañana, aquí tienes los horarios». El certamen no sólo llena hoteles y restaurantes, seguro que también iglesias.

Seguimos sin (sobre)saltos

Segundo día en que nadie del cine en español se ha marcado un brinco desde los módulos del photocall del Muelle Uno. Astenia primaveral, sin duda.