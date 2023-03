Amistad, sexo sin compromiso... ¿o algo más? Edu, un guionista andaluz del montón, y Ara, una actriz catalana de éxito, se encuentran cada año en el Festival de Málaga, al margen de sus respectivas parejas. Tregua(s) , escrita y dirigida por Mario Hernández, está contada a modo de escenas teatrales en las que los amigos amantes van desgranando su intimidad, sus miedos, sus «líneas rojas» -ella decía que nunca se casaría y él, que no tendría hijos- y los abismos personales a los que se enfrenta cada uno.

He salido de Tregua(s) pensando que es una película sobre que no se puede tener todo en esta vida. ¿Es así?

Es una interpretación libre que me encanta, como muchas otras, porque yo no creo en los dogmas. Edu, mi personaje, está instalado en una a lo que podríamos llamar una cómoda cobardía, un lugar donde sentirse a gusto y cómodo, feliz en una zona de confort de la que no quiere salir porque quizás sí piensa que se puede tener todo. La película no crea ningún juicio de valor, sólo expone a los personajes y su relación. Y a mí me gusta porque es de esas películas que no se acaban, sino que luego en la cena o en casa sigue en la charla... ¡Y más si la ves con tu pareja!

En la película se habla mucho. También da para hablar mucho tras la proyección.

Soy consciente de que esta película resultará incómoda para muchas parejas, pero de eso se trata al contar una historia tan peculiar como ésta, de llegar a suscitar debate. Porque normalmente en el cine se nos enseña a los amantes cómo personas que atraviesan un mal momento con sus parejas y buscan una salida con otra persona. Pero aquí no es así, ésta es la historia de una relación afianzada entre dos amantes, con sus momentos divertidos, de complicidad. En realidad, para mí, Tregua(s) es más una historia sobre la felicidad que sobre la pareja.

Uno de los grandes valores del filme es la química que hay entre usted y Bruna Cusí.

Pues Bruna y yo no nos conocíamos de nada. Y, de hecho, ella entró por circunstancias de producción bastante tarde en la preparación de la película; o sea, que tuvimos un proceso de ensayo no tan amplio como nos hubiera gustado. Pero era una de las grandes preocupaciones de Mario [Hernández, el guionista y director de la película] y nuestra: el creerte a esta pareja, que su relación fuera creíble, necesitábamos que se viera que se lo pasan bien, con sus altibajos, claro, que tienen esa química... Pero es que Bruna es una actriz como la copa de un pino.

¿Buscaban siempre la naturalidad?

Sí. Mario intentaba eso desde el mismo guión y nos lo pedía en las interpretaciones, que fueran muy naturales, que la verdad fluyera en planos muy largos sobre situaciones reales.

Tregua(s) demuestra que eres capaz de otros registros más allá de la comedia por la que se le conoce, como también hizo en Malaka.

Si miras mi imdb hay una mezcla de comedias y personajes dramáticos, pero, en realidad, todavía me cuesta un poco llegar a ciertos papeles por mis trabajos como actor de comedia. Es como si tuviera que demostrar una y otra vez que puedo hacer lo que me pidan, pero yo no estoy instalado en energías negativas. Mi padre me enseñó: «Tú, despacito y con buena letra, trabaja y trabaja». Así que acepto los papeles que vienen intentando dar todo lo que tengo. En todo caso, curiosamente, ésta quizás sea una de las pelis en las que el personaje tenga más de mí, por su espontaneidad, sus ganas de jugar.