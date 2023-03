El director Àlex Lora se presenta en el Festival de Cine su largometraje, Unicorns (Unicornios en catalán, idioma de la película). La actriz Greta Fernández incorpora a Isa: feminista y poliamorosa, defiende su vida con pasión. Pero, cuando su pareja rompe con ella, se ve envuelta en un mundo de apariencias y comodidades, sus contradicciones que salen a la luz y su universo se va desmoronando a golpe de likes y juicios morales en esta telaraña en la que se han convertido las redes sociales.

Interpreta a Isa en Unicorns, ¿cómo la definiría?

Isa es una persona que no tiene muchas herramientas para gestionar la frustración y las emociones. Se confunde y se muestra de manera muy fría y hermética con lo que le pasa. Estaría muy bien que supiera comunicar lo que le está pasando, porque no sabe comunicarse.

¿Se ha sentido identificada con el personaje?

Me identifico en cosas, me pasa con casi todos los personajes que hago. A no ser un personaje completamente loco, siempre hay cosas...

La película centra uno de sus argumentos en cómo los millenial están atados a los clicks de las redes sociales, ¿lo vive así?

Somos un poco esclavos de ellas y nosotros mismos lo reconocemos. Nos crea inseguridad el estar tan expuestos, hay mucho enganche y hay gente que sufre y aún así sigue. Siempre es una relación amor-odio, es como una relación tóxica.

El poliamor es otra de las tramas principales, ¿cree que está idealizado?

Creo que se idealiza todo, desde una relación monógama para toda la vida al poliamor. Las relaciones son muy difíciles, no estamos educados en saber comunicarnos. A mí me cuesta mucho creer en que vas a estar con una persona el resto de tu vida. Esto ya pasaba antes, pero había muchos secretos en torno a ello. La gente rechaza las relaciones abiertas, pero no son fieles en las suyas. Solo se trata de tener pactos y acuerdos verbalizados. Estamos muy mal educados en gestionar el dolor, y el rechazo. Algo que también le pasa a Isa, tiene un problema con la frustración.

¿Comulga con la típica frase de «vosotros sois la generación de cristal, la generación perdida» que se aplica a la actual juventud?

Ahora todo es mucho más difícil. Comprarse un piso, independizarse o vivir sola es un lujo. Somos víctimas, porque no es un momento fácil. ¿Qué pasa, antes todo se hacía bien? Pues no, simplemente es otra época.

¿Recomendaría sesta película a los jóvenes como Isa?

Me gustaría mucho que se viese en los cines. Ánimo a que la gente vaya a verla, es algo para todas las edades.

Estuvo nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista por su papel en La hija de un ladrón en los Goya, ¿Se le quedó la espina clavada? ¿Espera volver a estarlo?

No, no se me ha quedado clavada. Mi carrera es larga y siento que voy a tener tiempo de vivir todas las cosas. Mi intención es trabajar en esto el resto de mi vida y espero que así sea.

Dijo que quería «papeles más ligeros», lo ha conseguido con Unicorns?

Cuando hablo de papeles más ligeros, no hablo de papeles cómicos. Isa es un papel con mucha profundidad, con ella he podido experimentar otro tipo de energía, lo que le pasa es un drama del primer mundo, son cosas que no se pueden solucionar.