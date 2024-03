Maggie Civantos: "Para mí el Festival de Málaga es casa"

Once relatos son las que componen la película 'Historias' de Paco Sepúlveda. Once relatos que reflejan que todos somos más parecidos de lo que pensamos. No importa de dónde vengamos, quiénes seamos o dónde hayamos nacido, todos sentimos amor, miedo, felicidad, esperanza y esos sentimientos nos unen.

Una película con muchos protagonistas, pero con uno por encima de todos: el espectador. En el reparto Fernando Tejero, Aura Garrido o Juan Diego, entre otros. Y una de ellas es Maggie Civantos.

En 'Historias’ se cuenta la vida misma y todas sus etapas, ¿cómo ha sido rodar esta película?

Ha sido muy fácil rodarla, porque realmente fue un día de rodaje y creo que para todos los actores ha sido como rodar un cortometraje. Lo difícil era hacer como la unión de todas estas historias, ha sido realmente trabajo de Paco, de guión y de edición

Interpreta a una pareja homosexual que quiere abrirse al poliamor, ¿no?

Mi pareja fue Aura Garrido. Mi personaje lo tiene claro y ahí se encuentra con el conflicto de que su pareja no. Y no es una cuestión de que no se quieran y ahí es lo más interesante del conflicto, de que más allá del amor hay como una filosofía, donde discrepan.

Es una de las actrices más relevantes del panorama cinematográfico y además malagueña. ¿Estar en el Festival de Málaga es volver a casa y a la nostalgia, no?

Sí, la verdad que para mí el Festival de Cine es casa, no porque sea en Málaga, que también, sino porque llevo muchos años viniendo y siempre siento mucho cariño del Festival.

No es la primera vez que trabaja con Paco Sepúlveda

Trabajar con él para mí es trabajar en familia, porque ya es nuestra segunda película juntos. Yo lo conocí precisamente haciendo el cortometraje de esta historia, de mi historia dentro de historias. Y luego cambió mucho, porque en principio era una pareja heterosexual.

¿Qué espera que el público se lleve después de ver 'Historias'?

Creo que Historias es una película para el público 100%, o sea que en estas 11 historias, algunas te van a sonar más que otras; pero hay esa diversidad en las historias y son tan cotidianas, creo que hay para todos. Todo el mundo va a empatizar con alguna historia, porque realmente es una historia que habla de las historias que nos pasan en el día a día, sobre todo en el amor y en la vida.

¿Tiene algún proyecto futuro?

Tengo un proyecto futuro, sí. Empecé una serie, pero no puedo hablar mucho aún de ello.