Pildoritas festivaleras (VII)

1 Perseverar

Me dicen, me cuentan que Pau Durà, el director de Pájaros, anda preguntándose que es lo que me habrá hecho para ponerle siempre tantos peros a sus películas. Y es que el pobre tiene la mala suerte de que siempre le ha tocado que yo fuera el responsable de reseñar los tres largometrajes como director que ha hecho y que se han estrenado en el Festival de Málaga. No creas, Pau, que a veces doy suerte: a Carles Torras le endosé dos reseñas muy negativas y a la tercera (ante la que mostré mi entusiasmo) fue y ganó la Biznaga de Oro. La cuestión es perseverar.

2 El tuit del día

Guillem Clua (@guillemclua, en X/Twitter) estrena hoy Invasión en la Sección Oficial Fuera de Concurso: «Imagina que escribes dos obras de teatro, que se estrenan, que se premian, que se convierten en dos películas cuyo guion firmas, y que cuando finalmente ven la luz en el Festival de Málaga nadie te invita al estreno». A lo que añade Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin): «Yo también estrenaba serie [se refiere a Operación Barrio Inglés] y me enteré por Twitter». No es por meterme donde no me llaman, pero a mí me parece que el toque de atención, más que al certamen, hay que dárselos a los equipos de prensa de esas películas y series, que son los que deciden quiénes van de promo.

3 El mozo turco strikes back

Atención, atención: que hay rumores de Kerem Bürsin, sí, el actor turco de las telenovelas por el que palpitan millones de corazones, va a repetir en el certamen y se va a dar un garbeo por la alfombra roja uno de estos días. Recordemos la que se montó cuando vino hace un par de años, aunque en esto del fandom casi 800 días son muchos días y los nuevos guapetes siempre vienen pisando fuerte.

4 La reina de la noche

Belén Rueda e Hiba Abouk se acercaron ayer para presentar otra ficción sobre la luminosa, hortera y excesiva Marbella de los 80, Eva y Nicole. Aunque no se las nombra, Belén e Hija interpretan a dos trasuntos de Olivia Valère y Régine Zylberberg, rivales por adueñarse de la noche más exclusiva de la Costa del Sol. A mí siempre me ha fascinado la Zylberberg, la mujer que se inventó el nightclubbing y las noches de saraos. Su padre, un jugador empedernido, perdió su panadería en una partida, y ella pasó su infancia de internado en internado. La vida luego la convertiría en la anfitriona perfecta, amiga de Mick Jagger, Salvador Dalí, Steve McQueen... Y un largo etcétera a los que agasajaban con las noches perfectas. En un perfil publicado en el New York Magazine en 1977 lo clavaron: «Todas sus fiestas son los cumpleaños que nunca tuvo de niña».

5 ¿Miss y Míster Festival?

Algunos no se acordarán pero hace años el Festival de Málaga tenía un premio de «belleza solidaria» (o algo así), que siempre le daban a una mujer. Creo que en algo contribuí a su desaparición, más que nada por cansino. Pues esta edición se han inventado el Premio Silidario a la Pareja Más Mágica del Festival del Málaga. Impaciente estoy de conocer los detalles del asunto. ¿Equivalente a Miss y Míster de la Feria? Veremos.

6 Toca apoyar el cine argentino

Hoy se presenta la plataforma Cine Argentino Unido, compuesta por intérpretes, realizadores y productores que en estos momentos están alzando la voz ante el atentado cultural que está acometiendo el presidente del país, Javier Milei. Muchos de ellos estos días están aprovechando las entrevistas y las ruedas de prensa de sus películas para dar a conocer la tremebunda situación del audiovisual en su país. ¿Y los del cine español no tienen nada que decir? ¿Por qué no se acerca alguna o alguna mañana para mostrar su solidaridad con sus colegas argentinos? Aunque sólo sea para hacerse una foto, venga.