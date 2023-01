El parricida de El Molinillo: un pasado conflictivo y denuncias de sus exparejas

El hombre de 39 años que fue detenido el domingo acusado de matar a golpes a su madre en su domicilio del barrio de El Molinillo, en Málaga capital, tiene «un historial conflictivo por hechos violentos» y dos denuncias previas por violencia machista. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, explicó ayer que el arrestado, que previsiblemente pasará este martes a disposición judicial, ha mostrado durante años una «conducta violenta» y ha tenido «problemas con parejas anteriores y denuncias de ellas». De hecho, fuentes cercanas al caso matizaron que el detenido tenía antecedentes por violencia machista y figuró en dos ocasiones en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), aunque actualmente estos casos estaban «inactivos».

Sin embargo, la madre, de 60 años, no había denunciado nunca a su hijo por maltrato, pese a las discusiones e incidentes que ambos mantuvieron durante años, según los vecinos, quienes añadieron que tenía problemas de adicciones. «Desgraciadamente, aunque había episodios violentos con ella, la madre intentaba protegerlo, ayudarlo, y desgraciadamente no solo no ha podido, sino que ha acabado con su vida», dijo Salas.

Los hechos ocurrieron el domingo por la mañana en un piso de la calle Juan de la Encina y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Fue una hija de la mujer, llamada Antonia, la que acudió al domicilio, alertada por su propio hermano, y encontró en el sofá el cuerpo sin vida de su madre. Los vecinos relataron que a las 06.00 horas, cuando supuestamente ya había acabado con la vida de su madre, el hombre bajó al bar «a tomarse una cerveza» y cuando regresó a la vivienda llamó a su hermana, a la que le dijo: «No te asustes, pero anoche le pegué a mamá».