El reparto del nuevo gobierno del PP en la Diputación, presidido por Francisco Salado, ha premiado a la exalcaldesa de Alhaurín el Grande Toñi Ledesma, que ostentará una vicepresidencia, y al coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, quien pasa a ser como vicepresidente primero el 'número 2' del ente provincial. Además, se han incrementado a seis las vicepresidencias del ente y cada una de ellas abarcara una de las seis grandes áreas de gobierno.

Cristóbal Ortega 'asciende' a vicepresidente primero tras haber sido en la recta final de la anterior legislatura el vicepresidente cuarto. De este modo, se refuerza a Ortega, que además de concejal en Coín es el número 3 del PP de Málaga. Estará a cargo del área de Infrestructuras y Territorio Sostenible y se ocupará de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.

Otras vicepresidencias

El vicepresidente segundo será Manuel Marmolejo, quien asciende otro escalón tras la vicepresidencia tercera que venía ostentando. Estará al frente del Área de Gestión Económica Administrativa y del Consorcio de Bomnberos.

La vicepresidenta tercera se le ha entregado a la hasta ahora alcaldesa de Alhaurín el Grande Toñi Ledesma, que perdió la vara de mando tras un pacto tripartito de la izquierda en el municipio en el que hunde sus raíces familiares Juanma Moreno. Ledesma dirigirá el área de Ciudadanía y Equilibrio Territorial con competencias en Innovación Social y Despoblamiento.

La cuarta vicepresidencia es para la concejala marbellí Kika Caracuel, quien llegó a ser vicepresidenta primera de la institución provincial desde que ejerció en ella como una de las personas de confianza de Elías Bendodo. Su área ahora será el de Atención al Municipio y asumirá las funciones de Asistencia y Cooperación, Transparencia, Gobierno Abierto, RSC y Centro de Ediciones (CEDMA).

Asimismo, el edil de Alhaurín de la Torre Manuel López será el vicepresidente quinto, responsable de Cultura, Educación y Juventud; y el antequerano Juan Rosas asumirá la sexta vicepresidencia al frente de Desarrollo Económico y Social.

La portavoz del equipo de Gobierno será la concejala en Mijas Ana Carmen Mata, que también fue anteriormente vicepresidenta de la Diputación.

Salado explicó que la nueva estructura política de la Diputación supondrá en su totalidad un gasto de unos 120.000 euros más al año. En esta cantidad también estaría incluida la revisión salarial de los 31 diputados de los cuatro grupos políticos y de los 34 cargos eventuales que le corresponden al Gobierno y a la oposición.

Igualmente, expresó que ha configurado su Gobierno con "una estructura al estilo de la de los ayuntamientos". El presidente detalló, sin abandonar este símil, que los vicepresidentes harán funciones similares a las de los tenientes de alcaldes y el resto de diputados del PP tendrán un rol semejante al de los concejales en los equipos de gobierno municipales.

El pasado viernes, se constituyó la nueva corporación provincial y se inició un mandato que se verá marcado por la mayoría absoluta recuperada por el PP, que logró -en la cita con las urnas del 28-M- 18 de los 31 diputados provinciales que estaban en juego. Los populares gobernarán toda la legislatura con una tranquilidad que no ha tenido estos últimos cuatro años, ya que pactó con Cs y luego tuvo que apoyarse para conservar el Gobierno en los diputados no adscritos que abandonaron el partido liberal: Juan Cassá y Juan Carlos Maldonado, quien llegó a ser cesado por Salado como vicepresidente.

Alcaldía de Rincón de la Victoria

La limitación de cargos ordenada en el PP propiciará con bastante probabilidad que, a diferencia de la anterior legislatura, Salado no compagine la presidencia del ente con la alcaldía de Rincón de la Victoria. En los próximos meses, dejaría de ser regidor rinconero aunque él todavía no contempla una fecha. Al ser preguntado por este tema, dijo que está centrado ahora mismo en sus funciones en el Ayuntamiento y en la Diputación y "en que el PP saque el mejor resultado posible en las elecciones generales". "Cuando exista ese puente, cruzaré ese río; en mi agenda de inmediato no está ese tema, no me han dado ninguna fecha, aunque el partido lo ha dicho públicamente y no es ningún secreto", apuntó.

Renovación

El inicio de la legislatura en la institución provincial ha arrojado, entre otras novedades, la presencia de una veintena de 'caras nuevas' entre los 31 diputados de cuatro grupos políticos que integran el Pleno de la Diputación.

Esta renovación adquiere un ejemplo muy significativo en la bancada mayoritaria, la de los 18 diputados provinciales del PP entre los que se han repartido las áreas del nuevo Gobierno provincial. De ellos, siete concluyeron el anterior mandato y ahora continúan. En cambio, los once restantes se incorporaron al equipo de Francisco Salado el pasado viernes, en la sesión plenaria que constituyó la nueva corporación.

Entre las incorporaciones populares, destacan los regresos a la institución provincial de dos de las vicepresidentas que acompañaron a Elías Bendodo cuando fue el presidente de la Diputación: la marbellí Kika Caracuel y Ana Carmen Mata, que anteriormente representaba a Fuengirola y ahora ha regresado a la política municipal en Mijas, dónde reside.

Para retornar al ente de calle Pacífico, ambas han puesto fin a sus respectivos periplos en la política autonómica. Con ellas también coincidió como vicepresidente en la Diputación el propio Salado, quien relevó a principios de 2019 en la presidencia a Bendodo, cuando el actual 'número 3' del PP nacional se marchó con Juanma Moreno al Gobierno andaluz del cambio.

Caracuel siguió como vicepresidenta, con Salado como presidente, hasta hace un año, porque resultó elegida parlamentaria andaluza en los comicios regionales del 19J. Ahora, la política marbellí ha regresado a la institución y en el primer pleno de este mandato ejerció como integrante de la tradicional 'Mesa de Edad'.

Una nueva oposición

El nuevo Gobierno provincial del PP tendrá como compañeros de viaje a tres grupos de la oposición que estrenan portavoces en esta legislatura: el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE); el concejal de Fuengirola Antonio Luna (Vox); y el edil de Álora Juan Márquez (Con Málaga).

Los cambios de diputados provinciales también han estado a la orden del día en la bancada del PSOE, que ha bajado de 12 a diez representantes y seis de ellos son debutantes.

Otra de las grandes novedades es que Vox se estrena en la corporación con dos escaños. Estos sillones le han sido asignados a sendos ediles suyos en Fuengirola y Málaga capital: Antonio Luna y Yolanda Gómez, respectivamente.

A la izquierda del PSOE, la marca vinculada a Izquierda Unida y Podemos ha perdido uno de sus dos escaños (ocupados hasta ahora por Teresa Sánchez y Maribel González, ambas de Alhaurín el Grande). A partir de ahora, hay un nuevo representante y el elegido ha sido el único concejal obtenido en Álora porCon Andalucía, Juan Márquez.