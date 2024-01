Los futuros equipamientos culturales de Málaga sumarán 18.000 butacas

Dentro de los consecutivos planes estratégicos de la ciudad, la rama cultural, junto a la tecnológica y la turística, son los ejes sobre los que se vertebra el desarrollo de la ciudad.

En el ámbito de la cultura, el ocio y el turismo, la ciudad ha tejido una importante red de museos que ya caracteriza a la ciudad, aunque Málaga presenta déficits en su oferta e infraestructruras que le impiden aspirar a organizar eventos de la talla de los Latin Grammy, celebrados en Sevilla, precisamente por no contar con espacios con el aforo necesario. Hay que recordar que la primera gala de los Goya que se celebraron en Málaga se organizó en el Palacio de Deportes Martín Carpena, lo que requirió un importante camuflaje del pabellón para ajustarse a este tipo de eventos.

Para este tipo de celebraciones, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue insistiendo en la necesidad de que la ciudad cuente con un Auditorio de la Música, un proyecto estancado desde hace décadas, al igual que una ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, que tras la pandemia ha despegado en cuanto a la profesionalización y la envergadura de los eventos que allí se desarrollan.

Otra de las grandes novedades será el CaixaForum, recientemente presentado al público, que va en la línea de diversificar y esponjar la oferta turística y cultural del Centro a otras zonas de la ciudad, con un centro ubicado a la salida de la ciudad de la avenida de Andalucía. Será una buena oportunidad para ello aunque el Ayuntamiento de Málaga tendrá que estudiar cómo conectarlo con la oferta turística que, hasta ahora, se encuentra eminentemente concentrada en el Casco Histórico. Estos son los proyectos culturales que la ciudad tiene ahora en cartera y que podrán sumar, al menos, 18.000 butacas.

El futuro CaixaForum de Málaga. / L. O.

CaixaForum

El CaixaForum Málaga es el último gran equipamiento cultural anunciado en la ciudad y, probablemente, será el primero en desarrollarse de todos los proyectos que tiene el Ayuntamiento en cartera.

Esa rapidez en la tramitación atiende a dos cuestiones. La primera, que es una entidad privada la que lo impulsa, por lo que no está sujeta a los lentos procesos de licitación de la administración pública y, por otro, porque existe el compromiso expreso por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de que la Gerencia de Urbanismo sea «ágil» en la tramitación delos permisos, como es la licencia de obras, o la concesión demanial del suelo.

De hecho, los plazos son ajustados, ya que el espacio pretende abrir a finales de 2026 e incluso poner la primera piedra este año después del verano. La inversión asciende a 30 millones de euros, asumidos íntegramente por La Caixa.

Será un edificio futurista, con forma de agua, sostenible y adaptado a los desequilibrios climáticos, siguiendo el diseño del estudio Pich Architects, que ganó el concurso convocado por la Fundación «la Caixa» para eligir el proyecto, al que se presentaron nueve propuestas.

Tendrá dos salas expositivas, varias salas polivalentes y un auditorio, según explican fuentes de la Fundación a este periódico, con capacidad para acoger entre 280 y 300 personas.

Se organizarán seis exposiciones y más de 1.500 actividades al año, con lo que se pretende alcanzar una recurrencia de entre dos y tres visitas anuales por ciudadano.

Neoalbéniz

La ampliación del cine Albéniz, a las faldas de la Alcazaba, el Neoalbéniz, se inaugurará en 2025 siguiendo las previsiones del Ayuntamiento de Málaga. Las obras ya se han adjudicado por 3,2 millones de euros a la UTE Actüa Infraestructuras y Sardalla Española y tendrán una duración de 14 meses.

Este nuevo equipamiento permitirá aumentar la programación del cine Albéniz y del propio Festival de Cine, ya que contará con dos salas de imagen con capacidad para 200 personas. Además será la sede de la Málaga Film Office.

Parcela de los antiguos cine Victoria y Astoria, donde se construirá un centro de danza. / AIM

Astoria

El Ayuntamiento de Málaga compró hace 14 años el solar de los antiguos cine Astoria y Victoria en la plaza de la Merced y en septiembre se cumplirán cinco años de su demolición.

Un lustro en el que se han sucedido excavaciones arqueológicas, un concurso de ideas fallido -Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí presentaron un proyecto que no llegó a materializarse tras una fuerte polémica sobre las garantías del proceso que provocaron que el actor se retirase- o la manifestación de diversos posicionamientos, por parte de la oposición en el consistorio y también del tejido cultural malagueño, en cuanto al futuro de la parcela, construida o diáfana.

El último movimiento al respecto, y parece que el definitivo, es la licitación del anteproyecto para el Astoria, donde se construirá un centro de danza que también ofrecerá espacio para congresos.

Tendrá un aforo total de entre 600 y 700 espectadores con un patio de butacas en formato de «graderío retráctil» -gradas móviles y plegables- que permitirá dejar la planta diáfana para tener a público en pie a la vez o incluso colocar expositores en ferias de pequeños formato.

Otros espacios El estadio de la Rosaleda tiene el mayor aforo de la capital, con 30.000 localidades.

El Cervantes tiene un aforo de 1.134 butacas y el Martín Carpena tiene una capacidad de 11.300.

Auditorio

Esa idea volvió a retomarse el año pasado y, además, tiene reflejo en los presupuestos de este año de la Junta para Málaga, que incluyen una partida de 10 millones de euros para la creación del consorcio, además de cuatro millones de euros en las cuentas municipales y 100.000 euros en las de la Diputación de Málaga.

Según se recoge en el masterplan de infraestructuras que el Ayuntamiento preparó para la Expo, el Auditorio tendrá entre 1.622 y 1.905 butacas y requerirá una inversión superior a los 100 millones de euros.

De la Torre siempre ha defendido que la ciudad necesita este equipamiento no solo por el déficit de espacio para la celebración de ferias y congresos sino para aspirar a la organización de acontecimientos como los Latin Grammy, que este año salieron por primera vez de Latinoamérica para mudarse a Sevilla. «Como malagueño me siento orgulloso de colaborar al éxito no como sede de los premios porque no tenemos auditorio todavía del tamaño de los que tiene Sevilla, es la realidad. Mensaje que queda ahí para conseguir el auditorio que en el siglo XXI Málaga necesita», llegó a exponer De la Torre en el acto de presentación de estos premios.

Más allá de la creación del consorcio, en el que la Junta quiere que haya participación del sector privado, aún queda por solucionar la cesión del suelo, que pertenece a la Autoridad Portuaria, con la que el Consistorio sigue negociando.

La ampliación del Palacio de Ferias, sobre el aparcamiento colindante. / L. O.

Ampliación del Fycma

La Gerencia de Urbanismo está preparando ya los pliegos para sacar a licitación la redacción del anteproyecto para la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Según las referencias que se incluían en el masterplan de la Expo al Fycma, la ampliación tendrá un coste de 110 millones de euros y generará un espacio con capacidad para 5.000 personas como pabellón y de hasta 14.900 como auditorio en pie y gradas.

Un proyecto que se incluye en la estrategia del propio Fycma, que ha cerrado un año récord en impacto económico -220 millones de euros-, facturación -14 millones- y visitantes -268.000 personas- pese a que ha bajado en el número de eventos anuales para priorizar ferias y congresos de gran envergadura, con mayor capacidad de atracción de congresistas y de ingresos medios por jornada. No obstante, la ciudad tiene un déficit de hoteles con capacidad para acoger a los participantes de estos eventos e incluso busca ya espacios en municipios limítrofes y bien conectados, como el Rincón de la Victoria. De hecho, ambos ayuntamientos colaboran ya para impulsar alojamientos hoteleros dedicados al turismo MICE -de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones- en parcelas disponibles.

Exteriores del Wizink Center de Madrid. / EUROPA PRESS

WiZink

Otro de los grandes proyectos anunciados en el pasado mandato -aunque poco más se ha avanzado posteriormente- es la construcción de un WiZink Center en Málaga, que ayudaría a descargar la programación cultural del Martín Carpena. Este estadio se proyecta sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados netos junto al Palacio de Ferias, que compartiría con un hotel. Aún se desconoce el aforo.

El alcalde ya adelantó que la construcción y gestión de este nuevo estadio se tramitará mediante un concurso público y no como una adjudicación directa, ya que por el momento ha trascendido solo la oferta de los gestores del WiZink Center de Madrid que, según han confirmado a este periódico, no ha habido nuevos movimientos al respecto.