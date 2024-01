La broma de Tamames a De la Torre: "¿Por qué no asocian esa idea con el rejuvenecido alcalde?"

El economista, exdirigente del Partido Comunista y, más recientemente, candidato de la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez el año pasado, Ramón Tamames, ha coincidido hoy con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto organizado en Madrid por el Foro Nueva Economía.

De la Torre, que intervenía en el acto como principal invitado, ha respondido a preguntas tanto del moderador como del público, entre el que se encontraba Tamames, quien no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar un cumplido al regidor malagueño a cuenta de su edad y su vitalidad, pese a que el catedrático de Estructura Económica le saca nueve años.

"Málaga tiene clínicas de rejuvenecimiento muy acreditadas, ¿por qué no asocian esa idea con el rejuvenecido alcalde?". Es la pregunta que Ramón Tamames, con 90 años, ha lanzado al alcalde de Málaga, con 81 años, y que le ha retransmitido el moderador.

"Yo no me siento rejuvenecido, me siento en forma", ha respondido De la Torre entre risas. "Tamames es un ejemplo de longevidad activa fabulosa, de cómo está en plena forma, ha celebrado los 90 años hace poco, yo sentí mucho no estar allí".

De la Torre, en el Foro Nueva Economía de Madrid. / L.O.

De la Torre se ha referido a Tamames como un "hombre del Renacimiento pero en el siglo XX, XXI" y ha subrayado que "mantiene una correspondencia y unos escritos de actualidad que demuestra que tiene una mente muy al día en todos los temas del ámbito local, nacional e internacional".

Una ciudad "muy en línea"

Seguidamente, el regidor malagueño ha aprovechado para sacar pecho de Málaga y ha afirmado los atractivos de la ciudad para "para acoger personas de cierta edad que practiquen el envejcimiento activo, doy una vuelta al tema", ha reconocido. "Es una ciudad que trata de mantenerse muy rejuvenecida, muy en línea".

"Nos quedan cosas por hacer, renaturalización de barrios, conseguir una ciudad más sostenible, que crezca hacia adentro, con una construcción en altura, pero sobre todo que la gente se sienta feliz en cualquier barrio donde viva", ha concluido.