Las producciones audiovisuales en Málaga dejan 18,6 millones de euros en 2023, un 30% más que el año anterior

Tras la pandemia, Málaga ha recuperado el ritmo de rodaje que mantenía antes de la crisis sanitaria. En el último año Málaga se ha convertido en plató de rodajes para todo tipo de proyecciones audiovisuales.

Series como la Chica de Nieve o películas como El arma del engaño han elegido la capital para rodar escenas en la ciudad

Que las productoras apuesten por Málaga posiciona a la ciudad en el mapa cinematográfico, además de dejar "unos datos muy positivos" en ella.

Así lo revelan desde la Málaga Film Office, la ventanilla única dedicada al sector audiovisual del Ayuntamiento de Málaga, adscrita a Málaga Procultura y dependiente del Área de Cultura, terminó 2023 con un balance de trabajo muy positivo.

Esta atendió 588 proyectos audiovisuales (un 2% más que el año anterior) de los que se llevaron a cabo 271 (un 5,5% más). Para ello, realizó 398 trámites (236 permisos, 129 comunicaciones y 33 visitas de localización) en coordinación con las distintas áreas municipales competentes según las necesidades de cada producción.

Todo ello se traduce en una inversión económica directa para la ciudad. En concreto, las producciones en la capital en el pasado año se tradujeron en una inversión económica directa de 18,6 millones de euros, casi un 31% más que en el año 2022.

'Urban, la vida es nuestra' se rodó en 2023 en la antigua cárcel de Málaga / La Opinión

"Esta inyección económica no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial, favorecer al sector turístico, incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente y provocar más formación cualificada", afirma Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Málaga.

En el aspecto económico fueron las series las que más invirtieron (14 millones)

El tipo de producción que más se llevó a cabo en Málaga en 2023 como en años anteriores fue la publicidad (foto fija, spots publicitarios y vídeos –tanto videoclips como corporativos-) con 101 producciones (seguida de programas de tv y online con 52 y cortometrajes con 45).

Sin embargo, en el aspecto económico fueron las series las que más invirtieron (14 millones), seguidas de los largometrajes (1,38 millones) y en tercer puesto los programas (1,35 millones), desbancando excepcionalmente a la publicidad (con 1,3 millones, entre las categorías de spots, vídeos corporativos, vídeo clips y foto fija) que suele ser la que más invierte en la ciudad.

Por países, España es de nuevo el que más produjo en Málaga con 229 producciones, seguido de Reino Unido con 10 y Alemania con 8 (uno en coproducción con Francia).

Las localizaciones más buscadas en Málaga son el Ayuntamiento de Málaga y la antigua cárcel de Málaga, en Cruz de Humilladero: "Ya hay peticiones de cara a 2024 para la cárcel", asegura Belén Carrasco, coordinadora de Málaga Film Office.

Producciones destacadas

Entre las producciones realizadas en parte o de forma íntegra en Málaga capital durante el 2023 que han tenido mayor repercusión, son:

En el apartado de largometrajes, destacan: La señora que juega, de José Enrique March o El correo, dirigido por David Calparsoro.

de José Enrique March o El correo, dirigido por David Calparsoro. En series destacan Marbella, producida por Buen Día Estudios para Movistar; Machos alfa, producida por Contubernio Films para Netflix; Urban. La vida es nuestra de Alea Media para Prime Video.

Y aunque no grabaron en 2023, sí pudimos disfrutar de varios estrenos de otras series -rodadas en el 2022- como La chica de nieve, de Atípica Films para Netflix. Málaga vuelve a ser escenario para su segunda parte, El juego del alma (nueva adaptación de la novela del escritor malagueño Javier Castillo en la que David Ulloa y Laura Alvea repiten en la dirección). Igualmente, otro estreno fue el de Los Farad, del director Mariano Barroso, producida por Mod Producciones para Prime Video.

En programas de TV destacan los nacionales para TVE MasterChef Celebrity T8, producido por Shine Iberia al igual que Maestros de la costura; Imprescindibles, Aquí la tierra y De tapas por España para la 2 y Pipper en ruta. Málaga también acogió el casting del programa Operación Triunfo para Prime Video.

Además de producciones a nivel internacional destacan como James Martin's spanish adventure, Taste of silk road with Chef Wan (Malasia) y Chef on tour, con el chef Charles Webb.

En documentales destacan Lucía en la telaraña II , Imbroda: El legado del maestro y La mujer de la foto.

destacan , y La mujer de la foto. En cortometrajes destacan 7:11 Cuarzo o Entrambasaguas.

destacan Entrambasaguas. En vídeos institucionales y promocionales nacionales destacan Mi nombre es Keta y La escalera, ambos realizados por el equipo de audiovisuales de la Policía Local de Málaga

Entre las producciones publicitarias que han elegido localizaciones de Málaga encontramos:

Vídeo clips : Gordo Master: Málaga City Remix y el de Chambao Mañana.

: Gordo Master: Málaga City Remix y el de Chambao Mañana. Spots publicitarios : Cruzcampo Tremenda (Lievre), EasyJet Summer (Virtual Films) y Dunkin’ Frozen (El señor de los vídeos), entre otros.

: (Lievre), EasyJet Summer (Virtual Films) y Dunkin’ Frozen (El señor de los vídeos), entre otros. Foto fija: Destacan, entre otras, Toyota, Puma, Cervezas Alhambra “Focus Sur”, Peugeot 308, Henry Cotton´s Spring & Summer Collection, JD Sports Campaign, Shein y Lexus.

En videojuegos destaca "Un Hacker Accidental de Novelingo", que se encuentran en Polo Digital.