La Invisible recurirrá ante el TSJA la sentencia que avala el desalojo

La Casa Invisible recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de Málaga que legitima al Ayuntamiento de Málaga para desalojar el edificio okupado ubicado entre las calles Andrés Pérez y Nosquera.

El colectivo lo ha anunciado en una de sus tradicionales ruedas de prensa convocadas en el patio de la edificación en la que han confirmado que presentarán un recurso de apelación ya que la sentencia no es firme. "Con todo el respeto a la decisión judicial adoptada, nos vamos a acoger a nuestro derecho a poner en cuestión la motivación, la congruencia, la racionalidad y la conclusión a la que se ha llegado por parte del jugado", ha manifestado la abogada Amanda Romero, miembro del equipo jurídico de La Invisible.

Ese recurso, para el que tienen un plazo de presentación de 15 días, se sustentará en la existencia de "errores" y "omisiones" de pruebas que están documentadas en el expediente del caso, según Romero, así como una "falta de motivación" en la resolución judicial. De hecho, la abogada indica que son estas carencias que aprecian en la sentencia lo que les da la "esperanza" de que obtendrán una nueva resolución judicial favorable.

Contra la sentencia

Frente a una de las tesis principales de la sentencia, en la que se respalda el rechazo del consistorio a la cesión gratuita del espacio debido a una serie de "irregularidades" así como a un "uso indebido" del edificio por no contar con los permisos requeridos, La Invisible señala que la jueza no tiene en cuenta que La Fundación de los Comunes -bajo la que se engloban las asociaciones que iniciaron el proyecto de La Invisible- entregó al Ayuntamiento de Málaga una memoria de todos las actividades culturales que se desarrollan en el espacio como uno de los requisitos exigidos para que esta entidad fuera declarada como de Utilidad Pública, un hecho que se produjo en 2016.

Un cartel crítico con el alcalde de Málaga, en La Invisible / AIM

"Todas ellas desarrolladas sin licencia, obviamente, pero exigidas por el propio consistorio como requisito previo para poder ceder el espacio. Por eso planteamos que la decisión es arbitraria", insiste Amanda Romero- "Resulta claramente sorprendente que se omita en sentencia que efectivamente el propio Ayuntamiento es el que ha venido exigiendo el desarrollo de unas actividades cuyo desarrollo precisamente es el que luego justifica un incumplimiento por carecer de licencia para ello".

En esa línea, uno de los miembros del colectivo, Florencio Cabello, ha recordado que el patio de La Invisible acogió en 2018 algunas de las actividades del MaF, Málaga de Festival, la programación previa que se celebra en la ciudad antes del inicio del Festival de Cine. "El propio Ayuntamiento de Málaga difícilmente podrá alegar que este espacio no estaba en condiciones de seguridad cuando es que ellos mismos en su programación contaban con la Casa Invisible".

Falta de licencia

En cuanto a las actas policiales por falta de licencias, Romero ha resaltado que "nunca han motivado la incoacción de un expediente sancionador". "Lo cual incide nuevamente en una deliberada actuación por parte del Ayuntamiento de no perseguir aquellas actividades que ellos mismos exigían que teníamos que acreditar".

Romero ha defendido que La Invisible ha colaborado "en todo momento" con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo que acudían a realizar las inspecciones técnicas del edificio salvo una ocasión, reflejada en la sentencia, en la que asegura que la visita se demoró tres meses debido a que atravesaban un "momento de tensión y ruptura de las negociaciones con el ayuntamiento".

Manifestación en defensa de La Casa Invisible por las calles de Málaga. / Gregorio Marrero

Desalojo

La letrada de La Invisible ha aclarado que el recurso de apelación que ellos van a interponer -y sobre el que se tendrá que pronunciar Alto Tribunal andaluz- no tiene carácter suspensivo por lo que el Ayuntamiento de Málaga puede solicitar actualmente la autoriación para desalojar el edificio. No obstante, entienden que debe prevalecer el "derecho a la tutela judicial efectiva", que es el principio por el que ya se frenó un intento de lanzamiento. Este principio se refiere a que, mientras no se haya resuelto ese recurso, si el ayuntamiento pide una autorización de entrada y desaloja, "si en el futuro ese recurso de apelación fuera estimado, la situación sería irreversible", continúa Romero.

Al respecto se ha pronunciado esta mañana la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, que asegura que el caso ya lo estudian los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga aunque, en cualquier caso, se sienten "satisfechgos" porque el pronunciamiento es tan "claro" y "rotundo" que "deja poco margen a la interpretación".

"Apelamos que esa vía al diálogo y a una salida negociada y acordada a este conflicto con el Ayuntamiento se abra como alternativa evidentemente a una ejecución mediante el uso de la fuerza y violencia que supone evidentemente una ejecución de un desalojo de manera unilateral", ha solicitado Amanda Romero.

Subvención europea

Cabello ha anunciado también que la Casa Invisible ha recibido una subvención europea de 25.000 euros de la Fundación Europea de la Cultura para su "proyecto de arte útil", en el que se propone un seguimiento artístico de la rehabilitación del edificio. Un proyecto que presentarán en Turín con la colaboración de Print Club Torino, un "laboratorio" de impresión ubicado en esta ciudad italiana. "Nosotros vamos a llevar nuestra exposición de Málaga, de un edificio municipal del Ayuntamiento, de cómo queremos rehabilitarlo de forma sostenible, participativa, democrática. Bien, eso parece que en otras latitudes se está buscando", ha insistido Florencio Cabello.