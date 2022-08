Alfred N’Diaye entra en escena

En el Málaga CF, y más en periodos de fichajes, suelen pasar cosas extrañas, para bien y para mal, pero si termina dándose esta operación sería el giro de guion definitivo a lo que ha dado de sí el mercado para el club blanquiazul. Tal y como ha adelantado ElDesmarque y ha podido confirmar este periódico, la opción del regreso de Alfred N’Diaye al club está sobre la mesa. Los contactos entre la dirección deportiva blanquiazul encabezada por Manolo Gaspar y el futbolista son reales, pero ni mucho menos es una negociación fácil de completar.

Alfred N’Diaye, que militó en la campaña 2018-19 en el Málaga, se encuentra libre después de que acabe de rescindir su contrato con el Al Shabab de Arabia Saudí. El mediocentro senegalés cobraba en el equipo asiático un sueldo desorbitado para la realidad actual del conjunto blanquiazul, así que debería bajar notablemente sus emolumentos si quiere regresar al equipo donde destacó en el primer año de los blanquiazules en este periplo en Segunda División.

El caso es que N’Diaye y el Al Shabab llevaban siendo años protagonistas en Málaga, y no precisamente por temas deportivos. El conjunto árabe compró la propiedad del jugador al Villarreal en el verano del 2019 y sacó de un grave problema al club de Martiricos, que no podía asumir de ninguna manera el segundo año de cesión pactado con el Villarreal y un futura opción de compra que superaba los 5 millones. Una de las condiciones del acuerdo reflejaba que el conjunto castellonense no abonaría al Málaga el traspaso de Ontiveros hasta que el Al Shabab no pagara por N’Diaye, y eso todavía no ha ocurrido al completo.

Tres años más tarde de su salida del club, Alfred N’Diaye vuelve a escena. De momento, se han producido las primeras conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, pero la operación no está ni mucho menos cerrada. Hace unos días sonó con fuerza para el Cádiz.

Appiah, otra opción sobre la mesa

Otro de los futbolistas que podría llegar al Málaga en estas últimas horas de mercado es Arvin Appiah, extremo neerlandés que busca salir del Almería en busca de minutos. Los contactos entre los equipos para abordar una cesión están en marcha y al futbolista no le desagrada la opción de recalar en el equipo costasoleño.

El mercado de fichajes entra en su recta final y el club blanquiazul intentará cerrar, como mínimo, una incorporación más. Podrían ser dos en función del margen salarial restante y de las opciones interesantes que aparezcan. El mediocentro defensivo -Alfred N’Diaye-, la zona de ataque -Arvin Appiah- y los laterales son las zonas del campo donde el conjunto blanquiazul ha demostrado tener menos fondo de armario en estas primeras jornadas de LaLiga SmartBank. El equipo cuenta en estos momentos con 20 futbolistas con ficha profesional, así que tiene hueco de sobra para acometer las operaciones en estos últimos dos días sin necesidad de que salga nadie. Otra cosa es el espacio en el límite salarial, que marcará si finalmente puede acometerse una incorporación o dos. El periodo estival de contrataciones concluye este jueves a las 12 de la noche, se esperan horas frenéticas en las oficinas de Martiricos para culminar el duro trabajo que se ha hecho en verano.