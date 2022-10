El litigio entre los Al-Thani y la Asociación de los Pequeños Accionistas sigue encallado y parece que solo hay un camino posible para que el proceso avance: la emisión de una orden internacional de búsqueda contra los cataríes. La titular del Juzgado de Instrucción Nº 14 de Málaga, María de los Ángeles Ruiz ya ha iniciado los trámites para dar este paso después de que el todavía propietario del club y sus hijos no se personasen este lunes para declarar en la Ciudad de la Justicia.

Los Al-Thani han vuelto a hacer caso omiso a los requerimientos de la jueza -tampoco se personaron sus representantes legales- y en este punto ya podría tener consecuencias. María de Ángeles Ruiz dará otro paso adelante emitiendo esa orden, mientras los miembros de la APA piden que se abra, además, una pieza aparte por obstrucción «contumaz» a la justicia.

Los que sí aparecieron este lunes a la hora indicada en la Ciudad de la Justicia fueron José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF y Paco Valverde, Javier Olmedo y Antonio Aguilera, como representantes de la APA.

Francisco Valverde, abogado de los Pequeños Accionistas, explicó la información que le habían dado de por qué no se había presentado Al-Thani en esta ocasión: «Parece ser que el señor Al-Thani, a través de un informe llegado a través de Euro Juice, ha estado tratándose de una pancreatitis en Doha y ha sido trasladado a un centro sanitario de Londres, donde se encuentra ahora».

Valverde atendió a los medios de comunicación en la puerta de los Juzgados y destacó que habían acudido a la cita como parte implicada «para determinar las medidas a adoptar ante la incomparecencia del señor Al-Thani como se presumía». «El tema está en que tampoco ha comparecido su representación letrada», apuntó.

Los cataríes no aparecieron, algo que era de esperar, pero lo que más sorprendió es que tampoco acudió ninguno de los abogados que les representan este caso. «Se ha solicitado al Juzgado que, además de proceder con esa orden de detención internacional, se requiera a la letrada del señor Al-Thani que demuestre por qué no ha acudido, para que en el caso de que no haya ninguna justificación lógica, se tramite una solicitud de medida disciplinaria al colegio de abogados», explicó Valverde.

El representante de la APA confirmó, además, que ahora la magistrada «va a dar traslado de todas las actuaciones» y dejó claro que se han «adherido todos a la petición del Ministerio Fiscal de esa orden de detención para terminar de una vez por todas esta instrucción». «El juzgado está haciendo todo lo que puede hacer. No sabemos si (Al-Thani) quiere esconder algo que no quiere que se sepa o que no tiene la valentía para enfrentarse a la justicia española», añadió.

Un juicio eterno

Ante la nula colaboración con la justicia de Al-Thani y sus hijos, cuyo único fin es alargar lo máximo el proceso para buscar que los delitos por los que se les juzga puedan llegar a prescribir, la única solución para poder concluir con la instrucción y avanzar en el proceso para por esa emisión de detención internacional. Este movimiento también tiene sus trámites y procedimiento legal, así que tampoco será algo inmediato. Habrá que ver si en ese momento Al-Thani sigue en Reino Unido, donde se apunta que se encuentra en estos momentos, para proceder a su detención o ya está de vuelta en Catar.

Mientras tanto, el club seguirá intervenido judicialmente, situación en la que se encuentra desde febrero de 2020, hace ya casi 3 años. José María Muñoz seguirá liderando la entidad blanquiazul mientras la jueza lo estime oportuno. Durante la jornada del lunes, todavía seguían presentes a las puertas de los Juzgados las pancartas que fueron colocadas en la noche de ayer domingo y que criticaban la gestión de los actuales dirigentes de Martiricos, encabezados por el administrador judicial.