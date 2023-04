Málaga CF 1-0 FC Cartagena: A cinco puntos de la salvación

A veces las cosas salen bien. Es cuestión de creer y también de querer hacer que pasen. Pudo haber sucedido antes o pudo no haber sucedido nunca, pero aquí estamos. El Málaga CF está vivo, tiene más fe que nunca y ganó este domingo al Cartagena (1-0) en un encuentro con el que la ciudad, La Rosaleda e incluso aficionados de fuera vibraron por ver a los blanquiazules un paso más cerca de la salvación. Cinco puntos, ni más ni menos, a seis jornadas del final.

Tenía que ser el día. No había más opción que convertir en victoria el duelo ante los de Luis Carrión. El conjunto de Martiricos tenía que ser inexpugnable como local. Daban igual las formas, lo único que importaba era sacar la cabeza del tiesto y se hizo. El conjunto blanquiazul, de una pieza y acompañado de 25.314 malaguistas que hicieron del 16 de abril de 2023 un día inolvidable, ha devuelto todo el optimismo desaparecido tras el encuentro con el Racing -por poner un ejemplo-.

Después del recibimiento, del mosaico y del himno, el objetivo del equipo de Sergio Pellicer estaba claro: templar las emociones. No había que ganar el encuentro con ansiedad en dos minutos. El Cartagena tuvo algún disparo al principio, también tanteó el Málaga CF con un cabezazo y poco más. Estaba mucho más seguro el equipo de Martiricos, aprovechando todos los espacios que dejó el Efesé a las espaldas de los centrocampistas y los laterales con Chavarría como eje principal.

El argentino había avisado una vez, había puesto un centro con mucho peligro y a la tercera... ocurrió. Ocurrió lo que ocurre en los grandes actos de fe. El conjunto blanquiazul utilizó muy bien las bandas. Partió desde la derecha Fran Villalba para poner un centro, cayó en la izquierda con Cristian y el marbellí, con más fe que razón, puso el balón en el área pequeña para que Chavarría rematara casi sin quererlo (1-0, min. 21). Perfecto para arrancar.

Ni mucho menos llegó la tranquilidad. Ojalá. Los de Martiricos pudieron marcar dos goles por medio de Rubén Castro. La inercia era clara, invitaba a ganar algo de seguridad con un segundo tanto. Aunque no se relajaron los cartageneros. Solo un mal control de Feuillassier impidió igualar el marcador. Los últimos 10 minutos del primer tiempo le sobraron al Málaga CF por el esfuerzo previo. Lo mismo que le sobró a Esteban Burgos esa mano absurda para cortar un pase en largo en el centro del campo que bien podía haber sido roja. No obstante, ese 1-0 era lo único que importaba.

Control y cabeza

No empezó la segunda parte con mucha más relajación. Muy cerca estuvo Juande de cometer un error imperdonable en el área, pero él mismo se encargó de subsanarlo para que Jairo no hiciera de las suyas. Había desaparecido esa superioridad de los primeros 35 minutos. El fútbol ya se trabó. También hay que tener en cuenta que el Cartagena quería la victoria para colocarse en la sexta posición que le diera derecho a jugar el play off, pero los pasos atrás de los blanquiazules fueron evidentes.

El increíble despeje de Ramalho fue el mejor ejemplo de lo que iba a ser el partido desde entonces. Evitó un gol que parecía prácticamente cantado, pero nadie se rindió. Nadie pensó durante un segundo que esto se podía ir. ¿Que todo el mundo estuvo tranquilo? Pues no hasta esos límites, pero sí que es cierto que la sensación de seguridad fue mucho mayor que otros días.

Todo lo que no pasó en la segunda mitad sucedió en el descuento final. El árbitro primero expulsó a Manolo Reina -al que Pellicer le echó una mirada más que inquisitoria- por interrumpir el juego al echar un segundo balón al campo desde el banquillo. Y después llegó el culmen. Escassi tocó el balón con el brazo en el área. Datkovic intentó rematar antes ese mismo balón, pero estaba en fuera de juego. Así explicado parece sencillo y evidente, pero el árbitro empezó a señalizar cosas absolutamente contradictorias con sus brazos ante el congojo de La Rosaleda.

Al final, victoria que es lo más importante. Tres puntos fundamentales para creer en la vida y en LaLiga SmartBank 2023/2024. A cinco de la salvación con seis jornadas por delante. Y si este lunes pierde el Mirandés, realmente a solo 3, porque hay duelo directo contra ellos en La Rosaleda y llevan ahora mismo 6 de renta sobre el Málaga CF, antes de que jueguen contra el Levante...