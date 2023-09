Ramón: La luz al final del túnel

El Málaga CF recibió este jueves una grandísima noticia. Después de cinco meses, Ramón Enríquez ha vuelto a pisar el césped. Esto no quiere decir que se le vaya a ver vestido de corto este fin de semana en Linarejos, pero sin duda es un paso adelante muy importante en su recuperación. El canterano blanquiazul ha atravesado semanas muy difíciles desde que sufriera una lesión en abril y ahora ya empieza a ver la luz a final de un túnel que se ha alargado más de la cuenta.

Ramón Enríquez estaba jugando sus mejores partidos de la pasada campaña cuando una lesión miotendinosa en el cuádriceps de su pierna derecha puso fin a su temporada. El de Órgiva estaba siendo clave en el intento fallido de resurrección del cuadro blanquiazul y ese contratiempo que sufrió el 23 de abril en el Anxo Carro de Lugo dejó a Pellicer y al Málaga CF huérfanos de su calidad en el centro del campo.

El centrocampista blanquiazul tenía claro, desde ese momento, que no volvería a jugar el pasado curso, pero lo que en un principio parecía una lesión muscular al uso ha terminado convirtiéndose en algo mucho más duradero de lo esperado. Ramón no ha podido hacer la pretemporada junto al resto del nuevo plantel blanquiazul y no ha sido hasta este jueves cuando por fin se le ha podido ver pisando césped. Han sido muchas sesiones trabajando en el gimnasio junto a los readaptadores físicos, pero ya por fin ve su vuelta a los terrenos de juego mucho más cerca.

Reincorporación progresiva

Ramón ya se ha perdido los cuatro primeros partidos de la temporada, y aún debe perderse alguno más. El canterano empezará poco a poco a introducirse en los entrenamientos grupales, dando pasos firmes y seguros para evitar una recaída. Además, tendrá que hacer su pretemporada particular para ir cogiendo el tono físico e igualarse al resto de compañeros, antes de que Pellicer le pueda dar la alternativa.

En el club blanquiazul han hablado durante todo el verano de que tanto Ramón como Haitam van a ser dos de los «fichajes» de la temporada. Pues el momento de verlos en partido oficial ayudando al equipo ya se va acercando. Aún no hay plazos, en la entidad de Martiricos prefieren mantener la cautela, pero lo que está claro es que verle sobre el verde, aunque sea en solitario para tocar balón, es un avance fundamental.

Entrenamiento

El que debe seguir esperando es Haitam. El canterano se ejercitó este jueves un día más junto al readaptador físico José Antonio Lizana en el gimnasio.

Pellicer contó con 24 futbolistas en una sesión marcada por el trabajo táctico para seguir preparando la visita a Linares. Este viernes, nuevo entrenamiento a las 10.30 horas en La Rosaleda. Y no antes de las 13.00 horas hablará en rueda de prensa Sergio Pellicer.