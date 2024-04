Málaga CF: Sin Genaro no hay victorias

Si le hubieran preguntado a los aficionados del Málaga CF a principio del verano pasado sobre la continuidad en el equipo de Genaro Rodríguez, la mayoría de ellos hubiera dado una respuesta negativa. El enfado tras el descenso del equipo a Primera RFEF era mayúsculo y el sevillano era uno de los señalados tras la debacle, sin embargo, al tener contrato en vigor, Genaro siguió vistiendo la elástica blanquiazul y ya se ha ganado el perdón de muchos. Hasta el punto de que se ha convertido en un jugador capital para Pellicer en la búsqueda del regreso al fútbol profesional.

Parecía imposible que Genaro saliera aplaudido de un partido en La Rosaleda tras lo vivido el pasado curso, pero ya se sabe lo corta que es la memoria en el fútbol, tan para bien como para mal. El mediocentro blanquiazul se ha vuelto a ganar el cariño de buena parte de la grada a base de buenas actuaciones y convirtiéndose en un hombre importante para el equipo, tanto en el campo como en el vestuario, ejerciendo de capitán.

Importancia capital

Y esa importancia de Genaro en el equipo queda demostrada con datos. El centrocampista sevillano se ha perdido cinco partidos de competición liguera en lo que va de temporada y el equipo blanquiazul aún no ha conseguido ganar sin él. Se perdió el choque de la jornada 15 contra el Atlético Sanluqueño y el Málaga no fue capaz de pasar del empate sin goles en casa (0-0). Después, tras ver una roja contra el Algeciras que le costó cuatro partidos de sanción -uno lo cumplió en Copa-, Genaro se perdió tres partidos consecutivos y ahí el equipo de Pellicer tampoco logró el triunfo en ninguno de ellos: empató en Orihuela contra el Intercity (2-2) y perdió en Ceuta (3-2) y frente al Castellón en La Rosaleda (0-1). Y, por último, Genaro se perdió el encuentro de este pasado fin de semana por unas molestias y de nuevo el Málaga no fue capaz de ganar: 1-1 contra el Linares.

Puede que a alguno no le diga nada esta estadística, pero teniendo encuentra que el Málaga CF es un equipo acostumbrado a ganar esta temporada -ha sumado 16 victorias en 30 encuentros en Primera RFEF-, pues no haberlo hecho en las cinco ausencias de Genaro es algo reseñable. Y, más allá de lo que dicen los números, el equipo blanquiazul nota mucho su ausencia en el juego. Es el único jugador capaz de hacer ese trabajo de ancla por delante de la defensa y, cuando no está, los de Pellicer sufren más. Y encima, este año está más cómodo llegando al área rival: ya ha marcado cuatro goles y ha disfrutado de otras buenas ocasiones para engrosar esa cuenta.

Fin de contrato

Genaro es de los jugadores que termina contrato a final de la presente temporada y su continuidad vuelve a estar en el aire. Está por ver en qué categoría jugará el Málaga CF el próximo curso y también dónde lo hará el futbolista de Gerena. «El tema está parado. Sí que hubo contacto con mi agente. Voy a lo mío y a merecérmelo. Me gustaría quedarme, claro. Estoy centrado en lo mío, en el equipo y en cumplir el objetivo», dijo este lunes en el programa Minuto 91 de 7TV.